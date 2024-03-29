Лучшие боксерши Казахстана проведут спарринги для отбора на Олимпиаду

С 8 по 10 апреля в Астане состоятся спарринг-бои среди представителей женской сборной Казахстана по боксу. К данному часу тренерский совет опубликовал список боксерш, которые поспорят за попадание в состав команды на квалификационный олимпийский турнир, сообщает Zakon.kz.

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Как информирует пресс-служба отечественной федерации бокса, по результатам данных спаррингов будет сформирована сборная, которая поедет на квалификационные состязания за право заработать олимпийские лицензии. Отборочный турнир пройдет в Бангкоке (Таиланд).

На астанинские сборы приглашены 16 спортсменок в четырех весовых категориях:

до 50 кг: Назым Кызайбай и Алуа Балкибекова;

до 54 кг: Анель Сакыш, Жайна Шекербекова, Ангелина Лукас, Балауса Муздиман, Элина Базарова, Улжан Сарсенбек и Сымбат Алиаскар.







Фото: Instagram/boxingkazakhstan

до 66 кг: Жасмин Кизатова, Лаура Есенкельди, Наталья Богданова и Дарига Шакимова;

до 75 кг: Гульсая Ержан, Валентина Хальзова и Жибек Жараскызы.







Фото: Instagram/boxingkazakhstan

На данный момент в женской сборной Казахстана единственной лицензией на Игры в Париже владеет Карина Ибрагимова, которую она завоевала в октябре 2023 года на Азиаде.

Между тем, наши боксеры-мужчины хорошо выступили на международном турнире "Великий шелковый путь" в Азербайджане. На ринге Баку казахстанцы завоевали 3 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медали.

В финальных поединках за "золото" сражались 5 наших мастеров кожаной перчатки и трое из них стали чемпионами турнира. Это Талгат Сырымбетов (60 кг), Дархан Дуйсебай (71 кг) и Сагындык Тогамбай (92 кг). Серебряными медалями отличились Темиртас Жусипов (48 кг) и Тимур Кабдешов (54 кг). На третью ступень пьедестала почета поднялся Бекзат Танатар (86 кг).