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Без Елены Рыбакиной: назван состав сборной Казахстана на Кубок Билли Джин Кинг

назван состав сборной Казахстана на «Кубок Билли Джин Кинг» Фото: KTF
Женская сборная Казахстана по теннису 12-13 апреля в Токио сыграет на выезде квалификационный матч Кубка Билли Джин Кинг против Японии. Тренерский штаб сборной Казахстана объявил состав команды, сообщает Zakon.kz.

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Тренерский штаб во главе с Юрием Щукиным выбрал для встречи следующих игроков: Юлию Путинцеву, Зарину Диас, Анну Данилину, Жибек Куламбаеву и Аружан Сагандыкову.

Стоит отметить, что в состав национальной команды вернулась Зарина Диас, которая не выступала на турнирах почти два года.

Противостояние пройдет на хардовом корте арены Ariake Coliseum. Отборочные матчи Кубка Билли Джин Кинг будут состоять из четырех одиночных и одной парной встреч и пройдут в трехсетовом формате.

По информации Федерации тенниса Казахстана, в Токио не выступит лидер команды Елена Рыбакина. В этом году в Париже пройдут летние Олимпийские игры. Тренерский штаб сборной решил, что Елена пропустит матч против японок, чтобы не нарушить целенаправленную подготовку к главным стартам четырехлетия, к которым Рыбакина должна подойти здоровой и в оптимальной форме. Для Елены в этом году приоритетным является выступление на Олимпийских играх.

Ранее казахстанская теннисистка Анна Данилина провела матч второго круга (1/4 финала) в парном разряде турнира WTA-125 в Чарльстоне (США).

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