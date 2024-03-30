Матчи в Караганде и Атырау – в коэффициентах букмекеров

30 марта состоятся две игры третьего тура Olimpbet-Премьер-лиги. В Караганде встретятся "Шахтер" и "Туран" из Туркестана, а "Атырау" на своем поле примет талдыкорганский "Жетысу".

"Шахтер" (Караганда) – "Туран" (Туркестан). 30 марта, 14:00 (время Астаны)

Третий тур Olimpbet-Премьер-лиги открывает матч команд, которые в своем активе еще не имеют забитых голов. При этом "Туран" смог уже набрать одно очко, сыграв вничью 0:0 с "Кайратом".

"Горняки" же с двумя поражениями на старте сезона и абсолютно худшей разницей мячей среди всех команд (0:6) замыкают турнирную таблицу первенства.

Правда, обе игры карагандинцы провели на выезде, теперь им впервые в чемпионате предстоит провести домашний матч. Поможет ли поддержка родных трибун "Шахтеру" набрать первые очки или хотя бы забить?

В прошлом году эти соперники друг с другом не встречались, так как туркестанцы выступали в Первой лиге. А вот в сезоне-2022 "Шахтер" и "Туран" провели между собой четыре очных матча – по два в чемпионате и розыгрыше Кубка. Тогда южанам один раз удалось выиграть (2:0), еще один матч победителя не выявил, а дважды успех праздновали карагандинцы (2:0 и 4:0).

И сейчас эксперты Olimpbet считают "горняков" безоговорочными фаворитами этого спора: П1 – 1.72, Х – 3.75, П2 – 4.5. А что касается результативности встречи в Караганде, то букмекер № 1 в Казахстане практически в равной степени ожидает как "низовой", так и "верховой" матч: Тот (2.5) М – 1.82, Б – 1.92.

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Фото: Olimpbet

"Атырау" (Атырау) – "Жетысу" (Талдыкорган). 30 марта, 16:30

"Семиреченцы" пока тоже не познали радости гола в ворота соперников и набранных очков. Впрочем, они провели пока только один матч, да еще и против грозной "Астаны", уступив семикратным чемпионам страны со счетом 0:2.

"Атырау" в своем багаже имеет уже два балла, оба проведенных матча "нефтяники" завершили мирным исходом: с "Елимаем" (0:0) и "Ордабасы" (1:1). Ничья с шымкентцами для атыраусцев особо ценна, ведь они отобрали очки у действующих чемпионов!

"Жетысу", конечно, более скромный клуб, чем "Ордабасы". Но талдыкорганцы прямо перед матчем в Атырау получили хорошие новости из ФИФА – с них снят трансферный бан, и они могут регистрировать новых футболистов. Так что на игру с "нефтяниками" "семиреченцы" выйдут в заметно усиленном составе.

Стоит отметить, что талдыкорганцы в последнее время весьма успешно выступают в Атырау: из трех предыдущих матчей там они два выиграли и один свели вничью. Сможет ли "Жетысу" продлить эту успешную для себя серию?

Аналитики Olimpbet сходятся во мнении, что на этот раз шансы хозяев на успех предпочтительнее: П1 – 2.25, Х – 3.3, П2 – 3.1. При этом наиболее вероятный счет матча, по мнению самого популярного букмекера страны, ничья 1:1 с кэфом 6.

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