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Костанайский "Тобол" разгромил талдыкорганский "Жетысу"

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 04:24 Фото: Instagram/fctobol
Вечером 18 августа в матче 17-го тура Казахстанской Премьер-Лиги талдыкорганский "Жетысу" на своем поле принимал костанайский "Тобол", сообщает Zakon.kz.

Сразу в пером же тайме хозяева пропустили в свои ворота два мяча. Знатно подсуетились Руй Кошта и Ислам Чесноков, реализовавший пенальти.

Во втором тайме костанайцы окончательно зафиксировали крупную победу вновь благодаря футболисту сборной Казахстана Исламу Чеснокову. Он, кстати, признан лучшим игроком матча, который завершился со счетом 3:0 в пользу костанайцев.

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 04:24

Ислам Чесноков, фото: Instagram/fctobol

"Большое спасибо ребятам за самоотдачу", – сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер желто-зеленых Нурбол Жумаскалиев.

После матча защитник "Тобола" Иван Миладинович максимально уверенно заявил об изначальной решимости команды победить.

"Нам некуда было отступать", – подытожил он игру костанайских футболистов.

Сейчас у "Тобола" 22 очка и пятое место в турнирной таблице. Команда "Жетысу" набрав 18 баллов идетнаходится на десятом.

Днями ранее стали известны все участники раунда плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА.

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