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Спорт

Астанчане завоевали 11 медалей на чемпионате Азии по художественной гимнастике

Астанчане завоевали 11 медалей на чемпионате Азии по художественной гимнастике, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 20:05 Фото: пресс-служба акима Астаны
На чемпионате Азии по художественной гимнастике в Сингапуре спортсмены Астаны завоевали в общей сложности 11 медалей. Из них пять – золотые, четыре – серебряные, две – бронзовые, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе аппарата акима Астаны рассказали, что в первый день соревнований в командном многоборье сборная специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №1 завоевала "золото". В командном первенстве среди сеньоров к этому составу присоединились Айым Мейржанова и Айбота Ертайқызы, которые принесли серебряную медаль. В юниорских соревнованиях "серебро" выиграли Акмарал Ерекешева и Рысбек Айганым.

В финальной программе команда №1 специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №1 завоевала "золото" в упражнении "3 кольца + 2 пары булав" и "серебро" в пяти лентах.

Индивидуальные результаты:

  • Айбота Ертайқызы – золотая медаль в ленте, бронзовая медаль в многоборье;
  • Акмарал Ерекешева – "золото" с мячом и лентой, серебряная медаль с булавами;
  • Айым Мейржанова – бронзовая медаль с булавами;
  • Рысбек Айганым – четверток место в индивидуальном многоборье.

В состав опытных тренеров во главе с главным тренером Меруерт Балгынбаевой, внесшей большой вклад в достижение этого исторического результата, входят Оксана Нечитайло и Екатерина Панченко. Подготовили спортсменов хореографы – Сая Айдыс и Карина Аблакова во главе с Чингизом Оспанбаевым.

"Мы достигли этого успеха как одна команда. Упорство каждого спортсмена и упорный труд тренерской команды – все сошлось воедино и привело к 5 золотым, 4 серебряным, 2 бронзовым медалям чемпионата Азии. Огонь и воля в глазах наших детей ведут нас вперед каждый день. Впереди много высот, и я уверена, что мы вместе сможем покорить эти вершины", – сказала старший тренер отдела художественной гимнастики специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №1 акимата  Астаны Меруерт Балгынбаева.

В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из 19 стран.

Представительница команды Казахстана по художественной гимнастике Айбота Ертайкызы стала победительницей чемпионата Азии в Сингапуре.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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