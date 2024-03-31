КПЛ-2024: "Кайрат" нокаутировал "Ордабасы", Елимай" сразил "Астану"

31 марта завершились поединки третьего тура Чемпионата Казахстана среди команд Премьер-лиги. По его итогам чемпион Первой лиги 2023 года, клуба "Елимай", в Алматы сенсационно переиграл "Астану" со счетом 1:0, сообщает Zakon.kz.

Получите футболку с автографом Месси или Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

Единственный и победный мяч футболисты из Семея забили в самом конце поединка благодаря точному удару Романа Муртазаева. Тем самым подопечные Андрея Карповича добились гостевого успеха над титулованной "Астаной" и набрали первые три балла в новом сезоне КПЛ.

В одной из центральных встреч третьего тура действующий чемпион страны "Ордабасы" на своей арене уступил алматинскому "Кайрату" – 1:2.

На гол Адилета Садыбекова и Жоао Пауло "шымкентцы" ответили ударом со стандартного положения в исполнении Джасурбека Яхшибоева.





Не менее интересный поединок прошел в Петропавловске, где "Кызылжар" сыграл в нулевую ничью с "Тоболом" из Костаная.





Один из главных фаворитов текущего сезона "Актобе" на своем поле без особых проблем разобрался со столичным "Женисом" – 3:0.





Остальные результаты третьего тура КПЛ-2024 выглядят следующим образом:

"Шахтер" – "Туран" – 0:2.

"Атырау" – "Жетысу" – 0:1.

Подводя итоги прошедшего тура, можно выделить, что во главе турнирной таблицы казахстанского первенства на данный час стоят два клуба: "Тобол" и "Кайрат", у них по семь очков. Далее идут "Актобе" и "Астана" (по шесть баллов).

Игры четвертого тура КПЛ-2024 пройдут 6 и 7 апреля.