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КПЛ-2024: "Кайрат" нокаутировал "Ордабасы", Елимай" сразил "Астану"

Футбол Матчи КПЛ-2024, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2024 21:37 Фото: Instagram/fc_elimai
31 марта завершились поединки третьего тура Чемпионата Казахстана среди команд Премьер-лиги. По его итогам чемпион Первой лиги 2023 года, клуба "Елимай", в Алматы сенсационно переиграл "Астану" со счетом 1:0, сообщает Zakon.kz.

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Единственный и победный мяч футболисты из Семея забили в самом конце поединка благодаря точному удару Романа Муртазаева. Тем самым подопечные Андрея Карповича добились гостевого успеха над титулованной "Астаной" и набрали первые три балла в новом сезоне КПЛ.

  

В одной из центральных встреч третьего тура действующий чемпион страны "Ордабасы" на своей арене уступил алматинскому "Кайрату" – 1:2.

На гол Адилета Садыбекова и Жоао Пауло "шымкентцы" ответили ударом со стандартного положения в исполнении Джасурбека Яхшибоева.


Не менее интересный поединок прошел в Петропавловске, где "Кызылжар" сыграл в нулевую ничью с "Тоболом" из Костаная. 


Один из главных фаворитов текущего сезона "Актобе" на своем поле без особых проблем разобрался со столичным "Женисом" – 3:0.


Остальные результаты третьего тура КПЛ-2024 выглядят следующим образом:

  • "Шахтер" – "Туран" – 0:2.
  • "Атырау" – "Жетысу" – 0:1.

Подводя итоги прошедшего тура, можно выделить, что во главе турнирной таблицы казахстанского первенства на данный час стоят два клуба: "Тобол" и "Кайрат", у них по семь очков. Далее идут "Актобе" и "Астана" (по шесть баллов). 

Игры четвертого тура КПЛ-2024 пройдут 6 и 7 апреля. 

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