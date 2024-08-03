"Кайрат" разгромил "Елимай" и возглавил таблицу КПЛ-2024

3 августа стартовал первый игровой день 16-го тура казахстанской Премьер-лиги по футболу. Один из центральных матчей тура прошел в Алматы, где "Кайрат" переиграл "Елимай" из Семея, забив в ворота соперника четыре гола, сообщает Zakon.kz.

Победа над "Елимаем" (4:1) позволила алматинскому клубу возглавить турнирную таблицу КПЛ-2024, набрав 28 очков после 15 игр нынешнего сезона.

Уже на третьей минуте поединка Александр Мартынович вывел хозяев поля вперед, забив свой дебютный гол за "Кайрат".

Преимущество алматинской дружины позже увеличили Лука Гадрани, Андрей Ульшин и Егор Сорокин. Гол престижа у "Елимая" оформил Жан-Али Пайруз.

Догнать "Кайрат" и опередить его в таблице может "Актобе", если, конечно, 4 августа на выезде обыграет столичный "Женис" в рамках второго игрового дня. В этот же день сыграют "Астана" и "Туран".





Необходимо отметить, что 3 августа состоялись еще две игры 16-го тура, где "Кызылжар" победил "Жетысу" – 2:1, а "Атырау" сыграл вничью с "Кайсаром" – 2:2.

Чемпион страны "Ордабасы" этот тур пропускает после драматичной победы над "Дифферданжом" из Люксембурга в Лиге конференций УЕФА.