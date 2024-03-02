Центральный матч стартового тура КПЛ-2024 завершился победой "Кайрата"

На главной футбольной арене Алматы состоялся один из важных поединков первого тура чемпионата Казахстана среди команд Премьер лиги, где "Кайрат" обыграл "Кызылжар" со счетом 2:1, сообщает Zakon.kz.

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Оба коллектива в прошлом году закончили отечественный чемпионат в списке топ-5 турнирной таблицы.

Встреча началась с небольшим преимуществом гостей, которые за первые 15 минут могли не раз огорчить хозяев поля. Затем игра выровнялась, а к середине первого тайма "Кайрат" постепенно начал наращивать свои атака. Итогом всего стал красивый гол основного бомбардира алматинцев в прошлом сезоне – Жоао Пауло, который отличился на 40-ой минуте поединка, и вывел хозяев поля вперед. При счете 1:0 команды ушли на отдых.

После перерыва "Кызылжар" сумел восстановить равновесие, на 63-ой минуте благодаря усилиям Тимура Мульдинова.

Однако "Кайрат" не ушел в оборону и усилил свой натиск, что вскоре увенчалось успехом. Грузинский легионер Зария дальним ударом принес победу алматинскому коллективу – 2:1.

Таким образом, центральный матч 1-го тура первенства КПЛ-2024 завершился успехом подопечных Кирилла Кеккера.

В параллельной игре, который проходил в Семее, местный "Елимай" разошелся миром с ФК "Атырау" – 0:0.

2 марта пройдут еще две встречи: чемпион страны "Ордабасы" примет "Шахтер" (16:30), а обладатель Кубка РК "Тобол" сыграет с "Тураном" (19:00).

Нынешний сезон КПЛ-2024 стартовал 1 марта, где "Астана" переиграла другую столичную дружину "Женис" – 2:0.





Другой фаворит нового сезона "Актобе" на выезде без особых проблем разобрался с "Кайсаром" из Кызылорды – 3:1.

В этом году в первенстве QFL принимают участие 13 клубов, за сутки до начала турнир снялся павлодарский "Аксу", из-за финансовых проблем.