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Казахстанская штангистка подняла 160 кг на Кубке мира по тяжелой атлетике

Спорт, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2024 06:33 Фото: пресс-служба Дирекции развития спорта РК/Турлыжан Айтенов
31 марта отечественная спортсменка Айнур Абдыкалыкова заняла пятое место, подняв 160 кг по итогам двух упражнений: 72 кг в рывке и 88 в толчке, сообщает Zakon.kz.

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По данным Telegram-канала SPORTARENA.KZ, претензий к спортсменке нет. Она сделала все, о чем просил тренерский штаб и смогла занять пятое место.

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2024 06:33

Фото: Instagram/qaz_olympics

Так, лучший результат в весовой категории до 49 кг из восьми участниц, заявленных в группе С показала индонезийка Винди Кантика Айсах. Из шести подходов она реализовала только три, но это не помешало ей по итогам двух упражнений поднять 184 кг (84+100). Второй в противостоянии стала гвинейка Луа Дика Туа. У нее 171 кг (75+96). На третьем месте – спортсменка из Ирландии Тхам Гуэ. Ей подчинились 166 кг (70+96).

Стоит отметить, что нынешний Кубок мира в Пхукете – заключительный старт для тяжелоатлетов, где некоторые из них могут улучшить свое положение в рейтинге IWF и все-таки попасть на Олимпийские игры в Париже. К сожалению, Абдыкалыкова уже не сможет побороться за такую возможность.

В этот же день Айбота Ертайкызы завоевала серебряную и бронзовую медали этапа Гран-при по художественной гимнастике.

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