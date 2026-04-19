Спорт

Акмарал Ерекешева поднялась на пьедестал Кубка мира в Азербайджане

Акмарал Ерекешева завоевала &quot;бронзу&quot; на этапе Кубка мира по художественной гимнастике, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2026 19:40 Фото: olympic.kz
Казахстанская гимнастка Акмарал Ерекешева заняла третье место на этапе Кубка мира в Баку (Азербайджан). Спортсменка завоевала бронзовую медаль в упражнениях с лентой, сообщает Zakon.kz.

В финале этапа Кубка мира Ерекешева набрала 27 баллов.

Победу одержала Дарья Варфоломеев (Германия) – 28.800 балла. София Раффаэли (Италия) показала второй результат – 28.500.

Добавим, что также Ерекешева выступила в финале упражнений с обручем, заняв шестое место (27.950).

В индивидуальном многоборье наша гимнастка финишировала десятой.

Ранее сообщалось, что казахстанка пробилась в два финала этапа Кубка мира по художественной гимнастике в Баку.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Милад Карими принес Казахстану "серебро" на этапе Кубка мира в Баку
18:31, 07 марта 2026
После Ерекешевой гимнастам удалось завоевать еще две медали на Кубке мира
19:33, 05 апреля 2026
Гимнастка из Казахстана завоевала историческое "золото" юниорского чемпионата мира в Болгарии
17:41, 22 июня 2025
Последние
Популярные
Читайте также
Сборная Узбекистана по хоккею стала победителем чемпионата мира
19:44, Сегодня
Сборная Узбекистана по хоккею стала победителем чемпионата мира
Сенсацией завершился матч "Женис" - "Актобе" в КПЛ
18:52, Сегодня
Сенсацией завершился матч "Женис" - "Актобе" в КПЛ
Мухова выступила с заявлением после поражения от Рыбакиной в финале турнира в Германии
18:41, Сегодня
Мухова выступила с заявлением после поражения от Рыбакиной в финале турнира в Германии
"Зенит" Алипа возглавил турнирную таблицу РПЛ
18:30, Сегодня
"Зенит" Алипа возглавил турнирную таблицу РПЛ
