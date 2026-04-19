Акмарал Ерекешева поднялась на пьедестал Кубка мира в Азербайджане
Фото: olympic.kz
Казахстанская гимнастка Акмарал Ерекешева заняла третье место на этапе Кубка мира в Баку (Азербайджан). Спортсменка завоевала бронзовую медаль в упражнениях с лентой, сообщает Zakon.kz.
В финале этапа Кубка мира Ерекешева набрала 27 баллов.
Победу одержала Дарья Варфоломеев (Германия) – 28.800 балла. София Раффаэли (Италия) показала второй результат – 28.500.
Добавим, что также Ерекешева выступила в финале упражнений с обручем, заняв шестое место (27.950).
В индивидуальном многоборье наша гимнастка финишировала десятой.
Ранее сообщалось, что казахстанка пробилась в два финала этапа Кубка мира по художественной гимнастике в Баку.
