Акмарал Ерекешева поднялась на пьедестал Кубка мира в Азербайджане

Фото: olympic.kz

Казахстанская гимнастка Акмарал Ерекешева заняла третье место на этапе Кубка мира в Баку (Азербайджан). Спортсменка завоевала бронзовую медаль в упражнениях с лентой, сообщает Zakon.kz.

В финале этапа Кубка мира Ерекешева набрала 27 баллов. Победу одержала Дарья Варфоломеев (Германия) – 28.800 балла. София Раффаэли (Италия) показала второй результат – 28.500. Добавим, что также Ерекешева выступила в финале упражнений с обручем, заняв шестое место (27.950). В индивидуальном многоборье наша гимнастка финишировала десятой. Ранее сообщалось, что казахстанка пробилась в два финала этапа Кубка мира по художественной гимнастике в Баку.

