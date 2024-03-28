В Астане пройдет супертурнир с участием казахстанских боксеров
Фото: Instagram/sabyrkhantorekhan
С 8 по 10 апреля в столице Казахстана пройдет супертурнир, в котором за возможность получить свое олимпийское счастье сразятся казахстанские боксеры, сообщает Zakon.kz.
"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 000 тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счeт!
Список претендентов для участия в последнем олимпийском отборе в весе до 63.5 кг, который пройдет в Таиланде, опубликовал ночью 28 марта на своей странице в Facebook спортивный комментатор Уалихан Косанбай.
Таким образом, в супертурнире в Астане примут участие:
- Дулат Бекбауов
- Ертуган Зейнуллинов
- Мухаммедсабыр Базарбайулы
- Серик Темиржанов
- Жандос Кыдыралиев
- Торехан Сабырхан.
Дулат Бекбауов, фото: Instagram/bekbauovdulat
Ертуган Зейнуллинов, фото: Instagram/ertugan_zeinulinov
Накануне казахстанский боксер Тимур Кабдешов сенсационно вышел в финал турнира в Баку.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript