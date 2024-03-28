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В Астане пройдет супертурнир с участием казахстанских боксеров

Бокс, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 06:54 Фото: Instagram/sabyrkhantorekhan
С 8 по 10 апреля в столице Казахстана пройдет супертурнир, в котором за возможность получить свое олимпийское счастье сразятся казахстанские боксеры, сообщает Zakon.kz.

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Список претендентов для участия в последнем олимпийском отборе в весе до 63.5 кг, который пройдет в Таиланде, опубликовал ночью 28 марта на своей странице в Facebook спортивный комментатор Уалихан Косанбай.

Таким образом, в супертурнире в Астане примут участие:

  • Дулат Бекбауов
  • Ертуган Зейнуллинов
  • Мухаммедсабыр Базарбайулы
  • Серик Темиржанов
  • Жандос Кыдыралиев
  • Торехан Сабырхан.
Бокс, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 06:54

Дулат Бекбауов, фото: Instagram/bekbauovdulat

Бокс, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 06:54

Ертуган Зейнуллинов, фото: Instagram/ertugan_zeinulinov

Накануне казахстанский боксер Тимур Кабдешов сенсационно вышел в финал турнира в Баку.

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Алия Абди
Астана Казахстан
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