В Астане пройдет супертурнир с участием казахстанских боксеров

С 8 по 10 апреля в столице Казахстана пройдет супертурнир, в котором за возможность получить свое олимпийское счастье сразятся казахстанские боксеры, сообщает Zakon.kz.

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Список претендентов для участия в последнем олимпийском отборе в весе до 63.5 кг, который пройдет в Таиланде, опубликовал ночью 28 марта на своей странице в Facebook спортивный комментатор Уалихан Косанбай.

Таким образом, в супертурнире в Астане примут участие:

Дулат Бекбауов

Ертуган Зейнуллинов

Мухаммедсабыр Базарбайулы

Серик Темиржанов

Жандос Кыдыралиев

Торехан Сабырхан.

Дулат Бекбауов, фото: Instagram/bekbauovdulat

Ертуган Зейнуллинов, фото: Instagram/ertugan_zeinulinov

Накануне казахстанский боксер Тимур Кабдешов сенсационно вышел в финал турнира в Баку.