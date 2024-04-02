Марко Матерацци наградил лучшего букмекера Казахстана

Olimpbet победил в двух номинациях на церемонии награждения Metaratings Top Awards. 28 марта в Астане прошла первая национальная премия в области спорта и бизнеса в Казахстане Metaratings Top Awards. Olimpbet победил в главной номинации премии – "Лучший букмекер".

Абзал Калиев, директор по развитию компании, получил награду из рук Марко Матерацци. Чемпион мира по футболу, пятикратный чемпион Италии, победитель Лиги чемпионов в составе миланского "Интера" стал почетным гостем церемонии.

Фото: Olimpbet

Также Olimpbet был назван лучшим в номинации "Народный букмекер". Эту награду компания получила по итогам голосования пользователей на сайте премии Metaratings Top Awards.

"Мы очень ценим, что и спортивные болельщики, и эксперты рынка отмечают нашу работу. Все, что мы делаем, мы делаем для своих клиентов и спортивной индустрии Казахстана. Благодарим вас за это признание!" Абзал Калиев

Справка





Olimpbet – крупнейший букмекер Казахстана, работающий с 2020 года. Компания является стратегическим инвестором спортивной индустрии страны, имеет контракты со многими федерациями, клубами и спортсменами. Olimpbet является признанным лидером индустрии, отмеченным рядом национальных и отраслевых премий: "Выбор года в Казахстане", "Премия РБ", Metaratings Top Awards и других.



Metaratings Top Awards – первая национальная премия в области спорта и бизнеса в Казахстане. Мероприятие состоялось 28 марта 2024 года в Астане. Награды получили представители спортивной индустрии страны, а также топовые журналисты, СМИ, амбассадоры и букмекеры.