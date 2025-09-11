Роналду удостоился звания "Лучший игрок всех времен"

В Португалии прошла церемония награждения премии Liga Portugal Awards по итогам футбольного сезона-2024/25, где главную номинацию "Лучший игрок всех времен" присвоили знаменитому форварду саудовского "Аль-Насра" – Криштиану Роналду, сообщает Zakon.kz.

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" получил данную награду за то, что стал кумиром миллионов по всему миру и оставил неизгладимый след в футболе.

40-летний нападающий начинал свою карьеру в португальском "Спортинге", сыграв там 31 матч и забил 5 голов, а также сделал 6 результативных ассистов.

Фото: Instagram/cristiano

После "Спортинга" Криштиану стал игроком крупных клубов Европы, где полностью раскрылся его талант и он достиг неимоверных футбольных высот, включая многочисленные титулы.

"Благодарю за эту награду, огромная честь выиграть что-то в своей стране. Спасибо всем моим одноклубникам и тренерам за все эти годы, они помогли завоевать этот замечательный трофей, были со мной на этом пути, чтобы я становился все лучше и лучше". Криштиану Роналду

На днях Роналду забил свой 943-й карьерный гол и принес волевую победу над Венгрией в рамках игр отбора на ЧМ-2026.