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Карагандинский "Шахтер" расстался с главным тренером

Футбол Отставка Тренера, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2024 17:42 Фото: Instagram/shakhterfc
2 апреля 2024 года футбольный клуб "Шахтер" объявил об уходе с поста главного наставника – 44-летнего казахстанского специалиста Игоря Солошенко, сообщает Zakon.kz.

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Как утверждает пресс-служба "горняков", Игорь Солошенко подал заявление об отставке с поста главного тренера основной команды по собственному желанию. Исполняющим обязанности главного тренера основной команды назначен Андрей Финонченко.

Уход Солошенко был предсказуем, так как карагандинский коллектив сейчас является явным аутсайдером чемпионата КПЛ-2024. "Шахтер" после трех стартовых туров нового сезона не набрал ни одного очка, проиграв все три встречи. 

Между тем в структуре Qazaqstan Football League произошло новое назначение. Гани Кайназаров стал вице-президентом QFL, он будет курировать все аспекты спортивной деятельности в рамках лиги. Это включает в себя не только организацию и контроль проведения самых разнообразных соревнований, но и активное взаимодействие с футбольными клубами по всем вопросам, связанным с их участием в лиге. Кроме того, он будет следить за строгим соблюдением всех регламентов и нормативных документов, обеспечивая честную и прозрачную игровую среду для всех участников.

Гани Кайназаров имеет богатый футбольный опыт. В разное время защищал цвета клубов "Тараз", "Кайрат", "СКИФ", а также играл за национальную сборную.

По завершении игровой карьеры трудился на руководящих должностях в футбольных клубах "Тараз", "Астана", включая Казахстанскую федерацию футбола. С 11 марта 2022 года работал директором департамента сборных команд КФФ.

Между тем в минувшие выходные после трехнедельной паузы возобновлены игры КПЛ-2024, где был зафиксирован ряд сенсационных результатов.   

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