Роналду сделал второй хет-трик за неделю и 65-й за карьеру

2 апреля капитан клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду забил три мяча в ворота команды "Абха" в чемпионате Саудовской Аравии. Португалец за последние четыре дня забивает второй раз трижды, тем самым оформляя 65-й хет-трик в своей карьере, сообщает Zakon.kz.

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После данных цифр Криштиану Роналду на 8 хет-триков опережает своего главного конкурента в футбольной статистике – Лионеля Месси (57). Португальский форвард достиг этого рекорда после того, как накануне забил три гола "Абхе" в рамках 26-го тура Саудовской Премьер-лиги.

Сам же матч закончился крупной победой "Аль-Насра" со счетом 8:0, а Криштиану, сделав результат, был заменен после первого тайма, записав также на свой счет одну голевую передачу.

"Мы не сбавляем обороты". Криштиану Роналду

Тем самым Роналду оформил хет-трик во второй игре подряд. 30 марта он забил три гола команде "Аль-Таи".

Такой результативностью португалец отличается не впервые. Первый раз это случилось 9 лет назад, когда он выступал в составе "Реала". Тогда он сначала три раза огорчил вратаря "Эспаньола" 12 сентября в рамках игр Ла Лиги. Затем три дня спустя забил три мяча в ворота донецкого "Шахтера" в Лиге чемпионов.

К данной минуте в активе Роналду 56 забитых голов и 14 результативных передач в форме "Аль-Насра". Он лучший бомбардир чемпионата Саудовской Аравии в нынешнем сезоне (29 мячей).