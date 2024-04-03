Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Роналду сделал второй хет-трик за неделю и 65-й за карьеру

Футбол 65ый Хет-трик , фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2024 10:25 Фото: Instagram/alnassr
2 апреля капитан клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду забил три мяча в ворота команды "Абха" в чемпионате Саудовской Аравии. Португалец за последние четыре дня забивает второй раз трижды, тем самым оформляя 65-й хет-трик в своей карьере, сообщает Zakon.kz.

Получите футболку с автографом Месси или Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

После данных цифр Криштиану Роналду на 8 хет-триков опережает своего главного конкурента в футбольной статистике – Лионеля Месси (57). Португальский форвард достиг этого рекорда после того, как накануне забил три гола "Абхе" в рамках 26-го тура Саудовской Премьер-лиги.

Сам же матч закончился крупной победой "Аль-Насра" со счетом 8:0, а Криштиану, сделав результат, был заменен после первого тайма, записав также на свой счет одну голевую передачу.

"Мы не сбавляем обороты".Криштиану Роналду

Тем самым Роналду оформил хет-трик во второй игре подряд. 30 марта он забил три гола команде "Аль-Таи".

Такой результативностью португалец отличается не впервые. Первый раз это случилось 9 лет назад, когда он выступал в составе "Реала". Тогда он сначала три раза огорчил вратаря "Эспаньола" 12 сентября в рамках игр Ла Лиги. Затем три дня спустя забил три мяча в ворота донецкого "Шахтера" в Лиге чемпионов.

К данной минуте в активе Роналду 56 забитых голов и 14 результативных передач в форме "Аль-Насра". Он лучший бомбардир чемпионата Саудовской Аравии в нынешнем сезоне (29 мячей).

Читайте также

ставки на спорт
Полуфинал Кубка Италии и лондонское дерби в АПЛ
Футбол Отставка Тренера
Карагандинский "Шахтер" расстался с главным тренером
Куандык Шынасилов
Месси Лионель Роналду Криштиану
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названа дата окончания учебного года в казахстанских школах
Названа дата окончания учебного года в казахстанских школах
Землетрясение на юге Казахстана, заявления Бишимбаева в суде, дата окончания учебного года – итоги дня
Землетрясение на юге Казахстана, заявления Бишимбаева в суде, дата окончания учебного года – итоги дня
Единые правила исчисления средней зарплаты изменили в Казахстане
Единые правила исчисления зарплаты изменили в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев обратился к бизнесменам с призывом
Касым-Жомарт Токаев обратился к бизнесменам с призывом
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: