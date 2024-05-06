Роналду оформил свой 66-й хет-трик в карьере
Получите футболку с автографом Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!
В минувшие выходные португальский футболист забил три гола в ворота "Аль-Вахды", в ходе игр 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии. А сам поединок завершился крупным успехом "Аль-Насра" – 6:0.
На данный час в активе португальца накопилось 66 хет-триков. В свою очередь Лео Месси за карьеру забивал трижды в 57 матчах.
За четыре тура до окончания сезона на счету 39-летнего Роналду 32 гола и 10 передач в чемпионате Саудовской Аравии. Он является лучшим бомбардиром турнира.
Здесь стоит отметить, что после поединка с "Аль-Вахдой" лидер сборной Португалии забивает во втором матче подряд.
Капитан "Аль-Насра" в последнее время часто выделяется скандальными выходками на поле.