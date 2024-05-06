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Роналду оформил свой 66-й хет-трик в карьере

Футбол 66 Хет-трик, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 11:47 Фото: Instagram/alnassr
Форвард саудовского футбольного клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду довел свою серию хет-триков до 66. Тем самым португалец увеличил отрыв от Лионеля Месси по этому показателю, у аргентинца их насчитывается 57, сообщает Zakon.kz.

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В минувшие выходные португальский футболист забил три гола в ворота "Аль-Вахды", в ходе игр 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии. А сам поединок завершился крупным успехом "Аль-Насра" – 6:0.

На данный час в активе португальца накопилось 66 хет-триков. В свою очередь Лео Месси за карьеру забивал трижды в 57 матчах.


За четыре тура до окончания сезона на счету 39-летнего Роналду 32 гола и 10 передач в чемпионате Саудовской Аравии. Он является лучшим бомбардиром турнира.

Здесь стоит отметить, что после поединка с "Аль-Вахдой" лидер сборной Португалии забивает во втором матче подряд. 

Капитан "Аль-Насра" в последнее время часто выделяется скандальными выходками на поле. 

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