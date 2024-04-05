Двукратный чемпион "Тур де Франс" серьезно пострадал на испанской гонке

На четвертом этапе Тура Страны Басков-2024 произошло массовое падение, где оказались многие лидеры генеральной классификации. Особенно сильно пострадал датчанин Йонас Вингегор, который не смог подняться и его сразу увезли в больницу, сообщает Zakon.kz.

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Король двух последних лет "Тур де Франс" Вингегор упал за 32 км до финиша на скоростном спуске. Помимо него в массовое падение попали ряд знаменитых велогонщиков, таких как Ремко Эвенепул и Примож Роглич, который был лидером общего зачета. В итоге с Тура Страны Басков сошли 11 велогонщиков.

После этого пелотон был остановлен. Организаторы решили, что шесть гонщиков отрыва дня между собой разыграют победу на четвертом этапе. Время в общей классификации не шло в зачет, очки и бонусные секунды на финише не начислялись.

Из оставшегося списка гонщиков первым на финише оказался 32-летний южноафриканец Луис Мейнтьес.

После схода лидеров гонки Приможа Роглича и Ремко Эвенепула на первое место общего зачета поднялся датчанин Маттиас Скельмосе.

К данному часу велокоманда Visma Lease a Bike известила, что у 27-летнего датского велогонщика Йонаса Вингегора диагностированы перелом ключицы и ребер.

Фото: Instagram/ideschelling

Что касается представителей Astana Qazaqstan Team на Туре Страны Басков, то наша команда после четвертого этапа недосчиталась в своем составе голландца Иде Шеллинга. Несмотря на сход спринтера, "Астана" продолжает свою гонку на этом туре. Лучший из велогонщиков казахстанской команды Самуэле Баттистелла сейчас находится на 22-й позиции генеральной классификации.

Итальянец имеет неплохие шансы показать себя на оставшихся двух этапах соревнований, тем более он уже поднимался на вторую строчку подиума. Три дня назад Баттистелла пересек финишную черту вторым на втором этапе.