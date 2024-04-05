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Талантливого футболиста сборной ЮАР застрелили на автозаправке

Талантливого футболиста сборной ЮАР застрелили на автозаправке, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 15:07 Фото: Instagram/kcfcofficial
В пригороде Йоханнесбурга застрелили звезду сборной ЮАР (Bafana Bafana) Люка Флёрса. На 24-летнего лидера футбольного клуба "Кайзер Чифс" напали неизвестные, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы южноафриканского клуба "Кайзер Чифс", цель нападавших – угон автомобиля Люка Флёрса.

"Глубоко потрясены новостью о трагической и безвременной кончине одного из наших игроков Люка Флёрса. Мы выражаем наши искренние соболезнования его семье и друзьям в это чрезвычайно трудное время". Заявление ФК "Кайзер Чифс"

Как передают некоторые источники, подозреваемые наставили на футболиста огнестрельное оружие, вывели из машины, а затем выстрелили в него. Далее преступники уехали с места происшествия на его автомобиле. Вскоре игрок был доставлен в больницу, но врачи не смогли спасти его.

Люк Флёрс стал членом "Кайзер Чифс", одного из самых популярных клубов Южной Африки, в октябре 2023 года. За его плечами опыт игры на токийской Олимпиаде-2020 в составе сборной ЮАР (U-23).

Подобные трагические события часто уносят жизни известных футболистов, и не только в Африке, но и на других континентах. Семь лет назад возле собственного дома был застрелен игрок сборной Панамы Амилькар Энрикес. А два года спустя экс-игрок футзального "Кайрата" Дуглас Нуньес был убит в одном из ночных клубов Эрехима (Бразилия).

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