Масеко подарил ЮАР сенсационную и историческую путевку в плей-офф ЧМ-2026

25 июня войдет в историю ЮАР как один из знаменательных дней, так как футбольная сборная этой страны впервые добилась прохода в плей-офф мундиаля. Это случилось для Bafana Bafana только с четвертой попытки, сообщает Zakon.kz.

Несколько часов назад футболисты ЮАР преподнесли сюрприз, обыграв в заключительном туре предварительного этапа мирового первенства Южную Корею со счетом 1:0 благодаря голу своего нового героя Тапело Масеко.

В итоге "Бафана Бафана" впервые за 28 лет пробилась в плей-офф мундиаля, забив всего лишь два гола в трех играх группового раунда.

Команда Уго Броса набрала четыре очка и со второго места в таблице группы A теперь будет выступать в 1/16 финала.

А лидером квартета A стала Мексика, которая в третьем туре разгромила Чехию – 3:0 и набрала итоговые девять очков. Хозяева турнира еще ранее досрочно обеспечили себе выход в плей-офф.

На третьей позиции в этой группе остановилась Южная Корея с тремя баллами, которая теперь будет ожидать завершения остальных матчей предварительного этапа.

Четвертое место здесь заняла сборная Чехии, проигравшая все три встречи.

Днем ранее первую путевку в плей-офф ЧМ-2026 из группы К гарантировала себе Колумбия, минимально победив команду ДР Конго.