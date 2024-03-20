Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Известные спортсмены проверят статус россиян для участия в Олимпиаде-2024

Париж-2024 Олимпиада Комиссия, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 11:58 Фото: Instagram/Olympics
Международный олимпийский комитет объявил состав комиссии по проверке нейтрального статуса российских атлетов, которые хотят участвовать в летних Играх в Париже. В нее вошли Пау Газоль, Ю Сын Мин и Николь Хевертц, сообщает Zakon.kz.

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

Как передает пресс-служба МОК, в состав данной комиссии вошли экс-баскетболист сборной Испании и двукратный чемпион NBA Пау Газоль, олимпийский чемпион по настольному теннису из Южной Кореи Ю Сын Мин, а также экс-синхронистка и вице-президент IOC Николь Хевертц.

Париж-2024 Олимпиада Комиссия, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 11:58

Фото: Instagram/paugasol

Эта комиссия будет заниматься проверкой не только российских, но и белорусских спортсменов на соответствие критериям нейтрального статуса для участия в Олимпиаде-2024.

Париж-2024 Олимпиада Комиссия, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 11:58

Фото: Instagram/koreatta

Тем временем Исполком МОК подтвердил информацию о том, что в настоящее время из 6 тыс. квот, выделенных на Олимпийские игры 2024 года, 12 отданы россиянам и семь – белорусским атлетам, которые прошли квалификацию и будут выступать под нейтральным флагом AIN.

Сейчас эксперты прогнозируют, что по наиболее вероятному сценарию на Игры в Париже будут еще претендовать 36 россиян и 22 белоруса. Эти цифры ничтожно малы по сравнению с Олимпийскими играми в Токио-2021, тогда НОК России отправил 330 спортсменов, а белорусская сторона делегировала 104 участника.

Тем временем казахстанская сборная постепенно накапливает свои лицензии для поездки в Париж. Хорошо проявили себя на недавнем отборочном турнире в Китае наши таеквондисты, которые заработали две путевки на Олимпиаду-2024.

ХХХIII летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Читайте также

Праздник НВС 20 марта
Более полумиллиона казахстанцев занимаются национальными видами спорта
Хоккей Серия 2-0
Три клуба из "Востока" уверенно ведут 2:0 в матчах плей-офф КХЛ
Футбол Прилет Афины
Футболисты Казахстана прибыли в Афины на матч с Грецией
Куандык Шынасилов
NBA Париж - 2024
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества в Казахстане
Новый вид мошенничества набирает обороты: в МВД дали пояснение
Баян Алагузова показала &quot;сыночка&quot;
Баян Алагузова показала "сыночка"
судебный процесс
Громкое заявление сделал в суде экс-замакима Шымкента, которого судят за взятку
Какие города могут исчезнуть с карты Казахстана
Какие города могут исчезнуть с карты Казахстана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: