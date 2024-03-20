Известные спортсмены проверят статус россиян для участия в Олимпиаде-2024

Международный олимпийский комитет объявил состав комиссии по проверке нейтрального статуса российских атлетов, которые хотят участвовать в летних Играх в Париже. В нее вошли Пау Газоль, Ю Сын Мин и Николь Хевертц, сообщает Zakon.kz.

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Как передает пресс-служба МОК, в состав данной комиссии вошли экс-баскетболист сборной Испании и двукратный чемпион NBA Пау Газоль, олимпийский чемпион по настольному теннису из Южной Кореи Ю Сын Мин, а также экс-синхронистка и вице-президент IOC Николь Хевертц.

Фото: Instagram/paugasol

Эта комиссия будет заниматься проверкой не только российских, но и белорусских спортсменов на соответствие критериям нейтрального статуса для участия в Олимпиаде-2024.

Фото: Instagram/koreatta

Тем временем Исполком МОК подтвердил информацию о том, что в настоящее время из 6 тыс. квот, выделенных на Олимпийские игры 2024 года, 12 отданы россиянам и семь – белорусским атлетам, которые прошли квалификацию и будут выступать под нейтральным флагом AIN.

Сейчас эксперты прогнозируют, что по наиболее вероятному сценарию на Игры в Париже будут еще претендовать 36 россиян и 22 белоруса. Эти цифры ничтожно малы по сравнению с Олимпийскими играми в Токио-2021, тогда НОК России отправил 330 спортсменов, а белорусская сторона делегировала 104 участника.

Тем временем казахстанская сборная постепенно накапливает свои лицензии для поездки в Париж. Хорошо проявили себя на недавнем отборочном турнире в Китае наши таеквондисты, которые заработали две путевки на Олимпиаду-2024.

ХХХIII летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.