Казахстанец завоевал "бронзу" на Кубке мира по артистическому плаванию в Пекине

В Пекине (Китай) продолжается этап Кубка мира по артистическому плаванию. Казахстанец Виктор Друзин 6 апреля завоевал бронзовую медаль, сообщает Zakon.kz.

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Как сообщает Национальный олимпийский комитет РК, спортсмен стал третьим в одиночном разряде (соло). Друзин взял "бронзу" в произвольной программе, набрав 161.5771 балла.

"Первое место у итальянца Филиппо Пелати –174.5979. Испанец Хорди Иглесиас отметился "серебром" – 163.5543", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в активе команды Казахстана уже три награды. Наши спортсмены завоевали "серебро" (микс-дуэт) и "бронзу" (командные соревнования).

Ранее стало известно, что казахстанский спортсмен Ильяс Азизов 6 апреля завоевал серебряную медаль мирового Challenge Cup по спортивной гимнастике в городе Осиек (Хорватия).

