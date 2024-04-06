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Казахстанский гимнаст завоевал "серебро" мирового турнира в Хорватии

Казахстанский гимнаст завоевал &quot;серебро&quot; мирового турнира в Хорватии, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2024 22:27 Фото: olympic.kz
Казахстанский спортсмен Ильяс Азизов 6 апреля завоевал серебряную медаль мирового Challenge Cup по спортивной гимнастике в городе Осиек (Хорватия), сообщает Zakon.kz.

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Первое место занял спортсмен из Украины Илья Ковтун, а третьим стал болгарин Кевин Пенев. 

Ранее сообщалось, что казахстанской фристайлистке Анастасии Городко не удалось выиграть второе "золото" на чемпионате мира среди юниоров в Кьеза-ин-Вальмаленко. 

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