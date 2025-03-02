Синхронист Виктор Друзин завоевал "золото" на этапе Кубка мира по артистическому плаванию

Казахстанец Виктор Друзин завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по артистическому плаванию, который проходил в Париже (Франция), сообщает Zakon.kz.

Спортсмен показал первый результат в произвольной программе, набрав 127,2000 балла.

Следом за казахстанцем на пьедестале почета расположились два синхрониста из Греции – Мариос Критсас, чей результат составил 126,6701, и Стылянос Фускис с результатом в 123,9413 балла. Им достались серебряная и бронзовая награды, соответственно.

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