Синхронист Виктор Друзин завоевал "золото" на этапе Кубка мира по артистическому плаванию
Фото: НОК РК
Казахстанец Виктор Друзин завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по артистическому плаванию, который проходил в Париже (Франция), сообщает Zakon.kz.
Спортсмен показал первый результат в произвольной программе, набрав 127,2000 балла.
Следом за казахстанцем на пьедестале почета расположились два синхрониста из Греции – Мариос Критсас, чей результат составил 126,6701, и Стылянос Фускис с результатом в 123,9413 балла. Им достались серебряная и бронзовая награды, соответственно.
Ранее стало известно, что 16-й чемпион мира, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен, продал свои скандальные джинсы, из-за которых его выгнали с ЧМ-2024 по рапиду.
1 марта шахматист рассказал на своей странице в соцсети Х об их успешной продаже.
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