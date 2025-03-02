#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
499.22
519.14
5.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
499.22
519.14
5.64
Спорт

Синхронист Виктор Друзин завоевал "золото" на этапе Кубка мира по артистическому плаванию

плавание, Виктор Друзин, бассейн , фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2025 17:52 Фото: НОК РК
Казахстанец Виктор Друзин завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по артистическому плаванию, который проходил в Париже (Франция), сообщает Zakon.kz.

Спортсмен показал первый результат в произвольной программе, набрав 127,2000 балла.

Следом за казахстанцем на пьедестале почета расположились два синхрониста из Греции – Мариос Критсас, чей результат составил 126,6701, и Стылянос Фускис с результатом в 123,9413 балла. Им достались серебряная и бронзовая награды, соответственно.

Ранее стало известно, что 16-й чемпион мира, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен, продал свои скандальные джинсы, из-за которых его выгнали с ЧМ-2024 по рапиду.

1 марта шахматист рассказал на своей странице в соцсети Х об их успешной продаже.

Андрей Дюсупов
Поделиться новостью
Читайте также
Астанинский "Барыс" с разгромным счетом проиграл челябинскому "Трактору"
Спорт
18:43, Сегодня
Астанинский "Барыс" с разгромным счетом проиграл челябинскому "Трактору"
Магнус Карлсен продал свои скандальные джинсы на аукционе
Спорт
08:15, Сегодня
Магнус Карлсен продал свои скандальные джинсы на аукционе
Асу Алмабаев и Манель Капе: итоги ивента в UFC
Спорт
07:35, Сегодня
Асу Алмабаев и Манель Капе: итоги ивента в UFC
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: