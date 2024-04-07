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Провалом обернулся первый матч Магомеда Адиева в российском "Ахмате"

Провалом обернулся первый матч Магомеда Адиева в российском &quot;Ахмате&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2024 00:13 Фото: пресс-служба ФК "Ахмат"
Грозненский "Ахмат" 7 апреля проиграл московскому "Локомотиву" в матче 23-го тура чемпионата России - 0:2. Этот матч стал первым для наставника казахстанской сборной по футболу Магомеда Адиева в качестве главного тренера российской команды, сообщает Zakon.kz.

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Как пишет Sportarena.kz, в составе железнодорожников отличились Антон Миранчук и Сергей Пиняев.

Тренер Адиев прокомментировал дебютный матч в "Ахмате".

"Мы были в сегодняшней игре несостоятельны. Наше поражение заслужено. Соперник превосходил нас, был быстрее, мобильнее. Нам надо очень много работать, чтобы выйти на свой уровень", – сказал он в эфире "Матч ТВ".

Накануне матча Магомед Адиев сделал первое заявление после отъезда в Россию. 

"Времени было совсем мало до предстоящей игры. Быстро все развивалось. Приехал домой в небольшой отпуск, но внезапно изменилась ситуация, что мне уже на следующий день пришлось принять команду свою родную "Ахмат". Готовились, исходя из того положения, которое у нас есть", – сказал он.

Тренер подчеркнул, что, работая в Казахстане, не переставал следить за российским чемпионатом. 

"Я не могу сказать, что все туры смотрел, но некоторые смотрел. Плюс, в межсезонье находился на учебно-тренировочных сборах в Турции и многие игры смотрел, российские команды видел в Эмиратах, видел небольшой фрагмент игры "Локомотива". В принципе, на пульсе держал", – добавил он.

Ранее стало известно, что наставник казахстанской сборной по футболу Магомед Адиев получил еще одну должность. С 5 апреля он приступил к обязанностям главного тренера российского коллектива "Ахмат" (Грозный). 

Диана Абдуллаева
Россия Магомед Адиев Казахстан
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