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Магомед Адиев назначен главным тренером российского клуба "Ахмат"

Футбол Назначение Тренера Ахмат, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 17:18 Фото: Instagram/kff_team
Наставник казахстанской сборной по футболу Магомед Адиев получил еще одну должность. С 5 апреля он будет тренировать российский коллектив "Ахмат" (Грозный), сообщает Zakon.kz.

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Как пишет пресс-служба грозненского коллектива, состоялось общекомандное собрание футбольного клуба "Ахмат", на котором был представлен новый главный тренер – Магомед Адиев.

46-летний специалист будет совмещать работу в клубе и в сборной Казахстана.

"В последние годы мы радовались успехам специалиста на посту главного тренера сборной Казахстана, которая под руководством Адиева достигла лучших результатов в своей истории. Магомед Мусаевич с удовольствием откликнулся на предложение возглавить родной клуб "Ахмат". Уверен, что его опыт, профессиональные и человеческие качества позволят команде решить стоящие перед ней задачи".Президент ФК "Ахмат" Магомед Даудов

Прежний тренер грозненской дружины Мирослав Ромащенко 4 апреля подал в отставку, он больше полугода возглавлял российский клуб.

Футбол Назначение Тренера, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 17:18

Фото: Instagram/kff_team

Магомед Адиев встал у руля сборной Казахстана в 2022 году. Под его руководством наши футболисты выиграли свою подгруппу в Лиге наций. Затем сражались за путевку на Евро-2024, где большим препятствием стала сборная Греции.

Адиев родился в Грозном. В разные годы выступал там в качестве игрока, выигрывал Кубок России, плюс работал помощником главного тренера. 

Первый и серьезный экзамен главного тренера сборной Казахстана ждет 7 апреля, когда "Ахмат" на родной арене примет один из титулованных клубов России – "Локомотив".

На данный час грозненская дружина с 20-ю очками занимает 12-е место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. 

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