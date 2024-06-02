Магомед Адиев возвращается в российский "Ахмат"
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Руководитель грозненского коллектива известил общественность о согласовании контракта с Магомедом Адиевым.
Тем самым 46-летний специалист возвращается на пост главного тренера "Ахмата", где он проработал несколько месяцев в этом году.
"Контракт согласован. Срок – три года. Загвоздка была в том, что у Адиева был действующий контракт с Федерацией футбола Казахстана".Генеральный директор ФК "Ахмат" Ахмед Айдамиров
Магомед Адиев возглавил сборную Казахстана 6 мая 2022 года. Под его руководством команда сыграла 21 матч, одержала 11 побед, 1 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений.
С апреля 2024 года он совмещал пост в сборной с работой главным тренером "Ахмата". Грозненский коллектив финишировал на десятом месте в РПЛ.
31 мая стало известно о том, что Адиев покинул сборную Казахстана в связи с семейными обстоятельствами.