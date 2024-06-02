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Магомед Адиев возвращается в российский "Ахмат"

Футбол Назначение Тренера, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2024 14:55 Фото: fc-akhmat.ru
Генеральный директор грозненского футбольного клуба "Ахмат" Ахмед Айдамиров проинформировал, что в ближайшее время будет объявлено о назначении главным тренером команды Магомеда Адиева, сообщает Zakon.kz.

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Руководитель грозненского коллектива известил общественность о согласовании контракта с Магомедом Адиевым. 

Тем самым 46-летний специалист возвращается на пост главного тренера "Ахмата", где он проработал несколько месяцев в этом году. 

"Контракт согласован. Срок – три года. Загвоздка была в том, что у Адиева был действующий контракт с Федерацией футбола Казахстана".Генеральный директор ФК "Ахмат" Ахмед Айдамиров

Магомед Адиев возглавил сборную Казахстана 6 мая 2022 года. Под его руководством команда сыграла 21 матч, одержала 11 побед, 1 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений.

С апреля 2024 года он совмещал пост в сборной с работой главным тренером "Ахмата". Грозненский коллектив финишировал на десятом месте в РПЛ. 

31 мая стало известно о том, что Адиев покинул сборную Казахстана в связи с семейными обстоятельствами.

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