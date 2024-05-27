Казахстанка стала третьей на чемпионате Азии по спортивной гимнастике

26 мая казахстанка Аида Бауыржанова завоевала бронзовую медаль на чемпионате Азии по спортивной гимнастике в Ташкенте, сообщает Zakon.kz.

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Как информирует Национальный олимпийский комитет, за свое выступление Аида получила от судей 13.066 балла. А со слов самой спортсменки, для нее эта бронза "с золотым отливом".

Победу одержала Эмма Малабуйо из Филиппин, а серебро у китаянки Синьюй Чэнь.

Фото: Instagram/qaz_team_official

Оказалось, что ранее Бауыржанова остановилась в шаге от завоевания олимпийской квоты. В многоборье она стала только четвертой.

А команда Казахстана по тяжелой атлетике 26 мая завоевала вторую золотую медаль на юношеском чемпионате мира по тяжелой атлетике в Лиме.