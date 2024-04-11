Ризабек Айтмухан стартовал с победы на чемпионате Азии

Казахстанский борец Ризабек Айтмухан вышел в четвертьфинал чемпионата Азии, который стартовал 11 апреля в Бишкеке (Кыргызстан), сообщает Zakon.kz.

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Квалификационный поединок против кыргыза Андрея Аронова завершился со счетом 6:0 (97 кг), пишет Sportarena.



Следующим соперником Айтмухана будет 24-летний узбек Махсуд Вейсалов.

Ризабек Айтмухан является первым чемпионом мира по вольной борьбе в истории страны. Добился он этого результата в весовой категории до 92 кг.

Чемпионат Азии по видам борьбы пройдет с 11 по 16 апреля в Бишкеке. Первыми на ковер выйдут борцы вольного стиля.

В 2023 году Ризабек Айтмухан возглавил итоговый рейтинг года в вольной борьбе по версии UWW.