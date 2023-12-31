Казахстанец Ризабек Айтмухан стал лучшим борцом в мировом рейтинге

Ризабек Айтмухан возглавил итоговый рейтинг года в вольной борьбе по версии UWW, сообщает Zakon.kz

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По информации Olympic.kz в списке лучших борцов чемпион мира из Казахстана Ризабек Айтмухан является лидером в весе до 92 килограммов. На втором месте Мириани Майсурадзе из Грузии, на третьем оказался Осман Нурмагомедов из Азербайджана.

В весе до 86 килограммов Азамат Даулетбеков, завоевавший бронзовую медаль чемпионата мира, расположился на втором месте. Первое у Майлса Амине (Сан-Марино). Третью строчку удерживает Хасан Яздани из Ирана.

Болат Сакаев - чемпион Азии в весе до 79 килограммов - расположился на четвертом месте.