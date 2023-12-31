Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанец Ризабек Айтмухан стал лучшим борцом в мировом рейтинге

Казахстанец Ризабек Айтмухан стал лучшим борцом в мировом рейтинге Фото: olympic.kz
Ризабек Айтмухан возглавил итоговый рейтинг года в вольной борьбе по версии UWW, сообщает Zakon.kz

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое — на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

По информации Olympic.kz в списке лучших борцов чемпион мира из Казахстана Ризабек Айтмухан является лидером в весе до 92 килограммов. На втором месте Мириани Майсурадзе из Грузии, на третьем оказался Осман Нурмагомедов из Азербайджана.

В весе до 86 килограммов Азамат Даулетбеков, завоевавший бронзовую медаль чемпионата мира, расположился на втором месте. Первое у Майлса Амине (Сан-Марино). Третью строчку удерживает Хасан Яздани из Ирана.

Болат Сакаев - чемпион Азии в весе до 79 килограммов - расположился на четвертом месте.

Читайте также

Шахматы ЧМ-2023 Блиц
Бибисара Асаубаева не смогла защитить титул чемпионки мира по блицу
Хоккей 3 Победа КХЛ
"Барыс" победой закончил 2023 год и ушел с последнего места в КХЛ
Пеп Гвардиола
Гвардиола признан лучшим клубным тренером 2023 года
Елена Вебер
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Наполнение Арала и водная независимость: итоги года министерства водных ресурсов
Наполнение Арала и водная независимость: итоги года Министерства водных ресурсов
Чемпион мира по боксу из Казахстана отправился в армию
Чемпион мира по боксу из Казахстана отправился в армию
Какие изменения ждут казахстанцев с января 2024 года
Какие изменения ждут казахстанцев с января 2024 года
блогер
В Москве прошел суд над Настей Ивлеевой из-за "голой" вечеринки
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: