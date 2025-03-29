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Спорт

Казахстанец поборется за "золото" чемпионата Азии по вольной борьбе

Ризабек Айтмухан, борьба, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2025 17:53 Фото: Instagram/rr1zabek
Представитель команды Казахстана по вольной борьбе Ризабек Айтмухан вышел в финал чемпионата Азии в Аммане, сообщает Zakon.kz.

Спортсмен будет бороться за золотую медаль в весовой категории до 97 килограммов. В полуфинале Ризабек оказался сильнее иранца Мохаммадмобина Азими. Схватка завершилась со счетом 2-0.

Другой казахстанский спортсмен Рахат Калжан, выступающий в весе до 57 килограммов, в своем полуфинале уступил иранцу Джахангиру Вализаде. Теперь ему предстоит борьба за "бронзу".

Финальный блок чемпионата начнется в 20:00 по времени Астаны.

Ранее сообщалось, что сборная Казахстана начала выступления по вольной борьбе на чемпионате Азии.

Чемпионат Азии среди взрослых, организованный под эгидой UWW, является главным континентальным турниром в Азии и одним из сильнейших по уровню конкуренции в мировом календаре борьбы. На ковры выходят спортсмены из стран, традиционно входящих в число мировых лидеров.

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Андрей Дюсупов
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