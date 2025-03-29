Казахстанец поборется за "золото" чемпионата Азии по вольной борьбе
Спортсмен будет бороться за золотую медаль в весовой категории до 97 килограммов. В полуфинале Ризабек оказался сильнее иранца Мохаммадмобина Азими. Схватка завершилась со счетом 2-0.
Другой казахстанский спортсмен Рахат Калжан, выступающий в весе до 57 килограммов, в своем полуфинале уступил иранцу Джахангиру Вализаде. Теперь ему предстоит борьба за "бронзу".
Финальный блок чемпионата начнется в 20:00 по времени Астаны.
Ранее сообщалось, что сборная Казахстана начала выступления по вольной борьбе на чемпионате Азии.
Чемпионат Азии среди взрослых, организованный под эгидой UWW, является главным континентальным турниром в Азии и одним из сильнейших по уровню конкуренции в мировом календаре борьбы. На ковры выходят спортсмены из стран, традиционно входящих в число мировых лидеров.