Казахстанец поборется за "золото" чемпионата Азии по вольной борьбе

Представитель команды Казахстана по вольной борьбе Ризабек Айтмухан вышел в финал чемпионата Азии в Аммане, сообщает Zakon.kz.

Спортсмен будет бороться за золотую медаль в весовой категории до 97 килограммов. В полуфинале Ризабек оказался сильнее иранца Мохаммадмобина Азими. Схватка завершилась со счетом 2-0.

Другой казахстанский спортсмен Рахат Калжан, выступающий в весе до 57 килограммов, в своем полуфинале уступил иранцу Джахангиру Вализаде. Теперь ему предстоит борьба за "бронзу".

Финальный блок чемпионата начнется в 20:00 по времени Астаны.

Ранее сообщалось, что сборная Казахстана начала выступления по вольной борьбе на чемпионате Азии.