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Еще одно "серебро" завоевал казахстанец на ЧА по борьбе в Бишкеке

борец, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2024 18:48 Фото: Instagram/asylaitakyn
Казахстанец Асыл Айтакын упустил золотую медаль за 20 секунд до конца финального поединка в весе 61 кг с кыргызстанцем Тайырбеком Жумашбекулы – 1:3, сообщает Zakon.kz.

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Первое "серебро" на ЧА-2024 Казахстану принес Ризабек Айтмухан в весе до 97 кг.

Кроме того, 12 апреля за "золото" будет биться Азамат Даулетбеков, а его соперником станет узбекистанец Джавраил Шапиев.

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