"У нас было что обсудить": "Канело" рассказал о беседе с Головкиным
Как пишет 25 мая 2026 года издание Sports.kz, GGG и "Канело" стали гостями большого шоу с главным боем Александр Усик – Рико Верхувен. Боксеры наблюдали за поединками в рингсайде, дружелюбно беседовали и позировали для телекамер.
"Мы с Геннадием делились историями. У нас было три хороших боя. Мы с ним делили ринг, и нам было, что обсудить, – с улыбкой рассказал "Канело".
У "Канело" также поинтересовались мнением насчет возможного камбэка его давнего соперника.
"Он может делать все, что захочет. Думаю, он заслужил делать то, что ему хочется. Если он вернется и проведет еще один бой, это будет хорошо", – заявил Сауль "Канело" Альварес.
Геннадий Головкин и Сауль "Канело" Альварес впервые встретились на ринге в 2017 году – тот бой завершился скандальной ничьей. Год спустя прошел их второй поединок, который завершился в пользу мексиканца решением большинства судей.
Финал трилогии наступил в 2022 году, и его итогом стала победа Альвареса единогласным вердиктом. С тех пор GGG больше не выходил на ринг, но и не объявлял официально о завершении боксерской карьеры.
