Канада в овертайме выиграла ЧМ-2024 по хоккею среди женщин

Женская сборная Канады стала победителем 23-го мирового первенства, обыграв в решающем матче хозяев льда из США со счетом 6:5. Победная шайба была забита в дополнительное время, сообщает Zakon.kz.

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По информации пресс-службы Международной федерации хоккея (IIHF), героем финального овертайма стала канадка Даниэла Сердачны, которая забила решающую шайбу и принесла Канаде золотую медаль. Этот титул стал для канадской сборной 13-м в истории мировых чемпионатов.

В свою очередь американки выигрывали этот турнир 10 раз. Стоит подчеркнуть, что за время проведения финальных поединков, с 1990 года, в решающих встречах практически постоянно играли США и Канада.





В этом году Чемпионат мира проходил в США, в Ютике (штат Нью-Йорк). Финальная битва собрала 4142 зрителя при вместимости арены в 3860 посадочных мест.

Самым ценным игроком мирового первенства признана американка Лайла Эдвардс. 20-летняя нападающая набрала 8 (6+2) очков в семи матчах.



В матче за третье место финские хоккеистки одолели Чехию со счетом 3:2 после серии буллитов (2-1). Для Финляндии это 14-я бронзовая медаль в истории. Сборная лишь один раз за все годы выходила в финал и завоевала "серебро" домашнего ЧМ 2019 года.





Фото: Instagram/hctomiris

Между тем пока за океаном шли разборки элитных команд мира, казахстанская женская сборная добивалась путевки для прохода в первый дивизион.

Наши хоккеистки удачно выступили на групповом этапе дивизиона IIА мирового первенства в Канильо (Андорра). Казахстанки набрали 15 очков в пяти матчах и заняли первое место в своей подгруппе второго дивизиона. В решающем поединке была сломлена Испания со счетом 5:3.

Данный результат позволил нашей женской сборной снова вернуться в группу В первого дивизиона, где она была ранее.