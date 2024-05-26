Чехия и Швейцария сенсационно пробились в финал ЧМ-2024 по хоккею

25 мая состоялись полуфинальные поединки на мировом первенстве по хоккею, по результатам которых сборные Чехии и Швейцарии сыграют в решающем матче турнира, неожиданно переиграв своих главных фаворитов – Швецию и Канаду, сообщает Zakon.kz.

Выигрывайте с Olimpbet дважды! Собирайте выигрышные коэффициенты на событиях чемпионата мира по хоккею и разбирайте призовой фонд в 3 млн тенге. Торопитесь, акция ICE EXPRESS уже стартовала!

За выход в финал ЧМ-2024 хозяева соревнований, чешская командая обыграла Швецию (7:3). А в другой полуфинальной встрече швейцарская дружина обыграла Канаду в серии буллитов (3:2).





Здесь стоит отметить, что Швеция и Канада до стадии полуфинала не проиграли ни одного матча и считались в ранге главных соискателей на "золото" мирового первенства.





Тем самым, высшие награды ЧМ-2024 оспорят хоккеисты Чехии и Швейцарии. Финальная битва состоится в Праге, вечером 26 апреля, начало в 23:20 по казахстанскому времени.

В свою очередь сборные Канады и Швеции разыграют бронзовые медали турнира (начало в 18:20).

Что же касается хоккейной дружины из Казахстана, то мы не смогли пробиться в раунд плей-офф. 21 мая подопечные Галыма Мамбеталиева сыграли заключительный матч группового этапа чемпионата мира против команды Польши, обыграв соперника с результатом 3:1, что позволило нам остаться в элитном дивизионе.

Несколько дней назад казахстанская сборная получила нового главного тренера, канадца с российским паспортом Дэвида Немировски, который будет совмещать свои обязанности с работой в "Барысе".