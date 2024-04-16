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Объявлен долгожданный боксерский поединок между Биволом и Бетербиевым

Бокс Анонс Поединка, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 11:49 Фото: Instagram/daznboxing
15 апреля в Лондоне на специальной пресс-конференции официально сделан анонс объединительного боя между знаменитыми российскими чемпионами: Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом, сообщает Zakon.kz.

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Именитые боксеры Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев, в активе которых нет ни одного поражения, подписали контракт на предстоящий бой. Долгожданная встреча, которую ждут миллионы фанатов по всему миру, пройдет 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).


На кону будущей битвы стоит звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Накануне боксеры уже провели первую битву взглядов.

33-летний уроженец Чуйской области Кыргызстана Дмитрий Бивол (22-0) является чемпионом полутяжелого веса по версиям WBA и IBO. В своем последнем поединке 24 декабря 2023 года он победил британца Линдона Артура.


В свою очередь 39-летний дагестанский боксер Артур Бетербиев (20-0) носит звание чемпиона WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе. Он поднимался на ринг в январе, когда нокаутировал в седьмом раунде еще одного англичанина Каллума Смита.

Дмитрий Бивол известен многим болельщикам бокса своей победой над абсолютным чемпионом суперсреднего веса – Саулем Канело Альваресом. 

Тогда, в 2022 году, не дождавшись реванша с россиянином, мексиканец вышел на бой с нашим Геннадием Головкиным. Как все помнят, эта трилогия завершилась в пользу Альвареса. 

Мексиканский боксер на днях обратился к народу Казахстана, в связи с наводнениями в нашей стране.

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