Боксерский поединок между Бетербиевым и Биволом перенесен на осень

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

Данной информацией поделился руководитель Главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.

After receiving today’s news about Beterbiev’s injury, we will be postponing the Beterbiev vs. Bivol fight scheduled for June 1st until later this year. Wishing my brother Artur a speedy recovery 💪🙏 However, the 5v5 event is still on for June 1st. 🥊🔥