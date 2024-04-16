В четвертьфинале Кубка Казахстана встретятся "Ордабасы" и "Актобе"
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Всего за 4 путевки в стадию полуфинала Кубка страны поспорят 8 команд. Несомненно, особый интерес у болельщиков футбола вызывает поединок между "Ордабасы", действующим чемпионом республики, и "Актобе", бронзовым призером КПЛ-2023.
Но и в других трех парах определить победителя будет сложновато. Так, победитель Кубка прошлого сезона, костанайский "Тобол" примет у себя дома серебряного призера КПЛ-2023 – столичную "Астану".
"Атырау" попытается обыграть алматинский "Кайрат", а "Елимай" (Семей) на своей арене сыграет с "Кызылжаром" из Петропавловска.
Все 4 данных поединка запланированы на 8 мая и победители этих встреч сразу получат место в полуфинале Кубка республики.
Между тем, отечественные болельщики с нетерпением ждут начала игр 5-го тура чемпионата QFL, которые пройдут 20-21 апреля. Стоит подчеркнуть, что сразу в трех матчах нас ждут интересные расклады. Так, лидер турнирной таблицы "Кайрат" 20 апреля примет у себя дома "Актобе", а "Ордабасы" попробует отобрать очки у "Кызылжара".
День спустя в Алматы футболисты "Астаны" попытаются дать бой обладателю Суперкубка страны – "Тоболу".