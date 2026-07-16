#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+35°
$
469.71
536.17
6.01
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+35°
$
469.71
536.17
6.01
Спорт

ФК "Ордабасы" сделал шаг на пути к финалу Кубка Казахстана-2026

Футбол Победа Полуфинал Кубок РК, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 10:36 Фото: Instagram/fc__ordabasy
Вечером 15 июля состоялся первый матч стадии полуфинала Кубка РК по футболу, где "Ордабасы" из Шымкента на своей арене выиграл у "Алтая" (Усть-Каменогорск) со счетом 3:1, сообщает Zakon.kz.

В середине первого тайма счет в этом кубковом поединке открыл бразильский хавбек "южан" – Лео Нател. Перед уходом на перерыв норвежский легионер "Ордабасы" Бьорн Йонсен удвоил преимущество.

На старте второго тайма камерунец Гай-Марселин Килама довел результат до разгрома 3:0. И все же гости сумели немного сократить отставание: в дополнительное время встречи Дмитрий Подстрелов забил гол престижа.

3:1 – и все здесь решится после ответного матча 19 августа в Усть-Каменогорске.

Стоит заметить, что второй полуфинал Кубка РК, где сыграют "Кайсар" и "Женис", состоится 29 июля в Кызылорде.

Тем временем попытки главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля остановить Лео Месси в полуфинале ЧМ-2026 не увенчались успехом.

Аргентинцы сменили тактику и вырвали победу у "трех львов" со счетом 2:1.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Футбол Полуфинал Кубка Лиги
12:23, 12 августа 2024
ФК "Женис" сделал важный шаг к финалу турнира на миллион долларов
Футбол Кубок РК Четвертьфиналы
15:14, 16 апреля 2024
В четвертьфинале Кубка Казахстана встретятся "Ордабасы" и "Актобе"
Хоккей Финал Кубка Гагарина
10:09, 16 апреля 2024
Три казахстанских хоккеиста сыграют в финале Кубка Гагарина – 2024
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Акжурек Калабай
12:08, Сегодня
Акжурек Калабай проиграл в финале и стал серебряным призёром чемпионата Азии по боксу
Богдан Гуськов
11:55, Сегодня
"Я принял его за 30 секунд": узбекский боец Гуськов рассказал, как принял бой с Анкалаевым
Макс Холлуэй
11:36, Сегодня
Конор Макгрегор потребовал изменить результат боя с Максом Холлуэем на UFC 329
Адиль Асканбай
11:19, Сегодня
Разгром с нокдаунами случились в бою Адиля Асканбая с узбекским боксёром в финале ЧА
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: