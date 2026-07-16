ФК "Ордабасы" сделал шаг на пути к финалу Кубка Казахстана-2026

Вечером 15 июля состоялся первый матч стадии полуфинала Кубка РК по футболу, где "Ордабасы" из Шымкента на своей арене выиграл у "Алтая" (Усть-Каменогорск) со счетом 3:1, сообщает Zakon.kz.

В середине первого тайма счет в этом кубковом поединке открыл бразильский хавбек "южан" – Лео Нател. Перед уходом на перерыв норвежский легионер "Ордабасы" Бьорн Йонсен удвоил преимущество.

На старте второго тайма камерунец Гай-Марселин Килама довел результат до разгрома 3:0. И все же гости сумели немного сократить отставание: в дополнительное время встречи Дмитрий Подстрелов забил гол престижа.

3:1 – и все здесь решится после ответного матча 19 августа в Усть-Каменогорске.

Стоит заметить, что второй полуфинал Кубка РК, где сыграют "Кайсар" и "Женис", состоится 29 июля в Кызылорде.

Тем временем попытки главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля остановить Лео Месси в полуфинале ЧМ-2026 не увенчались успехом.

Аргентинцы сменили тактику и вырвали победу у "трех львов" со счетом 2:1.