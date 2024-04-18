"Тобол" на стиле: новая форма "желто-зеленых"

Футболисты из Костаная представили экипировку в классических цветах клуба.

"Тобол" вернулся к родным, желто-зеленым, цветам. При содействии спонсора, БК Olimpbet, клуб презентовал форму, вдохновленную эмблемой команды.





В съемках презентационного ролика приняли участие игроки команды. Это капитан Роман Асранкулов, Радослав Цонев, Руслан Валиуллин, Ислам Чесноков, Жаслан Жумашев и Иван Миладинович.





Актуальную форму "Тобола" можно будет увидеть в предстоящих матчах OLIMPBET QFL Премьер-лиги.

Фото: Olimpbet

Новая экипировка была тепло встречена костанайскими болельщиками. На днях "Тобол" провел благотворительный аукцион для помощи пострадавшим от паводков. Одним из лотов стала желто-зеленая футболка.

Фото: Olimpbet

Кроме того, футболку, в которой Ислам Чесноков выступал за национальную сборную, приобрели сотрудники Olimpbet.





Собранные на аукционе средства будут направлены в фонд "Біз біргеміз" на гуманитарные цели.