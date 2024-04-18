"Тобол" на стиле: новая форма "желто-зеленых"
Фото: Olimpbet
Футболисты из Костаная представили экипировку в классических цветах клуба.
"Тобол" вернулся к родным, желто-зеленым, цветам. При содействии спонсора, БК Olimpbet, клуб презентовал форму, вдохновленную эмблемой команды.
В съемках презентационного ролика приняли участие игроки команды. Это капитан Роман Асранкулов, Радослав Цонев, Руслан Валиуллин, Ислам Чесноков, Жаслан Жумашев и Иван Миладинович.
Актуальную форму "Тобола" можно будет увидеть в предстоящих матчах OLIMPBET QFL Премьер-лиги.
Фото: Olimpbet
Новая экипировка была тепло встречена костанайскими болельщиками. На днях "Тобол" провел благотворительный аукцион для помощи пострадавшим от паводков. Одним из лотов стала желто-зеленая футболка.
Фото: Olimpbet
Кроме того, футболку, в которой Ислам Чесноков выступал за национальную сборную, приобрели сотрудники Olimpbet.
Собранные на аукционе средства будут направлены в фонд "Біз біргеміз" на гуманитарные цели.
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