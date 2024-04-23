В чем разница между зелеными и желтыми бананами

Желтые и зеленые бананы имеют различия не только в цвете, но и в уровне пользы. И, как оказалось, лучше при покупке отдавать предпочтение зеленым, сообщает Zakon.kz.

Наверняка многие знают, что бананы собирают, пока они еще зеленые. И именно такие бананы менее сладкие по сравнению со спелыми, желтыми, они содержат меньше сахара. Также эти бананы включают более устойчивый крахмал, который помогает контролировать уровень сахара в крови и улучшает общее состояние здоровья, пишет ИноСМИ. Устойчивый крахмал не переваривается в тонком кишечнике. Поэтому его, как правило, классифицируют как пищевые волокна.

Также зеленые и желтые бананы отличаются еще по нескольким аспектам:

зеленые бананы менее сладкие и могут иметь немного горьковатый вкус;

зеленые плоды тверже, чем желтые, иногда их текстуру называют восковой;

зеленые бананы содержат больше крахмала, а когда банан созревает и желтеет, крахмал превращается в сахар; спелые плоды содержат лишь 1% крахмала;

к тому же зеленые плоды сложнее чистить.

Зеленые бананы также являются хорошим источником пектина. Эта полезная клетчатка содержится в фруктах и помогает им сохранять свою структуру. В результате перезревания пектин разрушается, и плоды становятся мягкими и рыхлыми.

Зеленые бананы очень питательны во многом благодаря высокому содержанию клетчатки. Богатые клетчаткой продукты создают объем и способствуют насыщению и сытости.

Таким образом, устойчивый крахмал и пектин как виды клетчатки, содержащиеся в зеленых бананах, связаны с усилением чувства сытости после еды. Эти виды клетчатки способны замедлить опорожнение желудка, благодаря чему мы едим меньше. А это может поспособствовать потреблению меньшего количества калорий и потере веса, если вы ставите перед собой такую цель.

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