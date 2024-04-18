Лига Европы: стали известны все полуфиналисты
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"Байер" обыграл "Вест Хэм Юнайтед" (2:0, 1:1), итальянская "Аталанта" выиграла у "Ливерпуля" (3:0, 0:1), а "Рома" обошла "Милан" (1:0, 2:1).
Последним участником данной стадии стал французский "Марсель" в серии пенальти обыгравший португальскую "Бенфику".
Roma, Atalanta, Leverkusen and Marseille progress 👏👏👏#UEL pic.twitter.com/hnMUd5wObJ— UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 18, 2024
Полуфинальные матчи пройдут 2 мая, а ответные игры состоятся 9 мая. Финал Лиги Европы состоится 22 мая в Дублине (Ирландия) на стадионе "Авива".
Действующим победителем Лиги Европы УЕФА является испанская "Севилья". В финале прошлого розыгрыша турнира испанцы обыграли римскую "Рому".