Приключения итальянцев в Лиге Европы

"Милан" (Италия) – "Рома" (Италия). 12 апреля, 00:00 (время Астаны)

Из восьми оставшихся в обойме Лиги Европы клубов три имеют итальянскую прописку. И кто-то из них точно продолжит борьбу за трофей, так как в одной из четвертьфинальных пар турнира жребий свел двух представителей Серии А – "Милан" и "Рому".





Оба клуба входят в лидирующую группу национального первенства, а миланцы уже практически гарантировали себе призовое место и путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.





У римлян дела тоже идут неплохо, особенно с тех пор, как "волков" возглавил Даниэле Де Росси. А должность главного тренера "Ромы" он получил в результате увольнения Жозе Моуриньо после того, как столичная команда проиграла… "Милану".





"Красно-черные" стали одними из самых неудобных соперников для "красно-желтых". "Рома" не знает побед над "Миланом" на протяжении девяти встреч, потерпев в них шесть поражений и сменив за это время двух наставников.





И на этот раз эксперты Olimpbet полагают, что у коллектива Стефано Пиоли заметно больше шансов на благоприятный исход. Причем не только в домашнем матче: П1 – 1.84, Х – 3.73, П2 – 4.48 , но и по итогам всего четвертьфинала: проход "Милана" – 1.47, проход "Ромы" – 2.7.





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