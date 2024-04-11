Приключения итальянцев в Лиге Европы
Фото: Olimpbet
Четвертьфиналы между "Миланом" и "Ромой", а также "Аталантой" и "Ливерпулем" – в раскладах Olimpbet.
"Милан" (Италия) – "Рома" (Италия). 12 апреля, 00:00 (время Астаны)
Из восьми оставшихся в обойме Лиги Европы клубов три имеют итальянскую прописку. И кто-то из них точно продолжит борьбу за трофей, так как в одной из четвертьфинальных пар турнира жребий свел двух представителей Серии А – "Милан" и "Рому".
Оба клуба входят в лидирующую группу национального первенства, а миланцы уже практически гарантировали себе призовое место и путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.
У римлян дела тоже идут неплохо, особенно с тех пор, как "волков" возглавил Даниэле Де Росси. А должность главного тренера "Ромы" он получил в результате увольнения Жозе Моуриньо после того, как столичная команда проиграла… "Милану".
"Красно-черные" стали одними из самых неудобных соперников для "красно-желтых". "Рома" не знает побед над "Миланом" на протяжении девяти встреч, потерпев в них шесть поражений и сменив за это время двух наставников.
И на этот раз эксперты Olimpbet полагают, что у коллектива Стефано Пиоли заметно больше шансов на благоприятный исход. Причем не только в домашнем матче: П1 – 1.84, Х – 3.73, П2 – 4.48, но и по итогам всего четвертьфинала: проход "Милана" – 1.47, проход "Ромы" – 2.7.
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Фото: Olimpbet
"Ливерпуль" (Англия) – "Аталанта" (Италия). 12 апреля, 00:00
Команда Юргена Клоппа уже завоевала один трофей в текущем сезоне – выиграла Кубок английской лиги. "Ливерпуль" реально претендует и на победу в двух других турнирах, в которых еще принимает участие – АПЛ и Лиге Европы.
Во втором по значимости еврокубке "скаузеры" вообще считаются главными фаворитами у экспертов Olimpbet, которые оценивают триумф мерсисайдцев в ЛЕ-2023/24 кэфом 1.93.
Что касается ближайшего противника "красных" – "Аталанты", то это явный аутсайдер рейтинга букмекеров. Шансы клуба из Бергамо на то, что он возьмет Лигу Европы, имеют коэффициент 21.
Да, "Ливерпуль" – явный фаворит в этом англо-итальянском споре. Хотя в четвертьфинале еврокубков слабых соперников не бывает. Тем более, "Аталанта" уже успела выбить такого грозного оппонента, как "Спортинг". Причем лиссабонцев "черно-синие" огорчили дважды по ходу сезона: сначала превзошли их в группе Лиги Европы, а затем и в 1/8-й финала этого же турнира.
Впрочем, аналитики Olimpbet считают "скаузеров" безоговорочными фаворитами как первого четвертьфинального матча между этими командами: П1 – 1.33, Х – 5.97, П2 – 8.5, так и по сумме двухраундового противостояния: проход "Ливерпуля" – 1.2, проход "Аталанты" – 4.55.
А самую подробную роспись на матчи Лиги Европы можно найти здесь.
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Источник: Olimpbet Arena
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