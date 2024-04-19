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Париж-2024: гребцы завоевали для Казахстана 34-ю лицензию на Олимпиаду

Париж-2024: гребцы завоевали для Казахстана 34-ю лицензию на Олимпиаду, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 08:16 Фото: olympic.kz
Казахстанские гребцы Сергей Емельянов и Тимур Хайдаров выиграли в финале гребли на каноэ-двойке на дистанции 500 метров на Чемпионате Азии в Токио, сообщает Zakon.kz.

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По информации Olympic.kz, в этом виде программы разыгрывалась только одна квота. Ее получали победители финального заплыва. Емельянов и Хайдаров преодолели дистанцию за 01:44.213, заняв итоговое первое место.

Таким образом, именно казахстанский экипаж стал обладателем олимпийской квоты.

У Казахстана теперь 34 лицензии в 14 видах спорта.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

16 апреля в Древней Олимпии (Греция) прошла торжественная церемония зажжения огня летних Олимпийских игр 2024 года.

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