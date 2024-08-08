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Казахстанские гребцы стали 11-ми на Олимпиаде-2024

Казахстанские гребцы стали 11-ми на Олимпиаде-2024 , фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 20:35 Фото: olympic.kz/Владислав Семенов
Представители команды Казахстана по гребле на байдарках и каноэ Тимур Хайдаров и Сергей Емельянов 8 августа приняли участие в финале на Олимпийских играх в Париже, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает Национальный олимпийский комитет РК, спортсмены представляли страну в гребле на каноэ-двойке на дистанции 500 метров.


"В финале B гребцы финишировали на третьем месте. Это позволило им занять итоговое 11-е место", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на летних Играх в Париже прошли соревнования по метанию диска, где литовец Миколас Алекна кинул снаряд на 69,97 метра и улучшил олимпийский рекорд своего отца Виргилиюса, который был установлен в 2004 году. 

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