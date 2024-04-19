Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

История чемпиона

История чемпиона, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 20:00 Фото: Olimpbet
Вышел фильм о Ризабеке Айтмухане – первом казахстанском чемпионе мира по вольной борьбе.

Как подросток из далекого села стал одной из главных спортивных надежд страны, как он пришел к этой награде, о чем мечтает в дальнейшем – в ленте "Стать легендой".

Значительным спортивным достижением Казахстана стал триумф Ризабека Айтмухана на Чемпионате мира в Белграде в 2023 году. Спортсмен родом из села в Восточно-Казахстанской области стал первым представителем нашей страны, завоевавшим награду такого достоинства в вольной борьбе.

На YouTube-канале Olimpbet Play вышел фильм "Стать легендой". В нем рассказывается о том, с чем сталкивался молодой спортсмен, прежде чем добился чемпионства.


Воспоминаниями о пути к заветной медали делится сам Ризабек, его родители и тренеры. Фильм вышел при поддержке Olimpbet – титульного спонсора Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы РК.

Напомним, ранее букмекер №1 в Казахстане решил поддержать 19-летнего спортсмена, пожелал ему новых достижений на мировой арене и вручил сертификат на квартиру в Астане.

Читайте также

Казахстанец победил на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе
Казахстанец победил на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе
Футбол 6 команд ЛЧ
Италия может выставить шесть команд на следующий сезон Лиги чемпионов
Футбол Полуфинал еврокубков
"Аталанта" впервые в истории добралась до полуфинала еврокубков
Айсулу Омарова
Интересное Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дело Бишимбаева: судья Кульбаева сделала заявление
Дело Бишимбаева: судья Кульбаева сделала заявление
Землян предупредили о солнечных вспышках высшего балла X
Землян предупредили о солнечных вспышках высшего балла X
Жару под 40°С в мае обещают казахстанцам
Жару под 40°С в мае обещают казахстанцам
Айжан Аймаганова, гособвинитель, обратилась к казахстанцам
Обвинитель по делу Бишимбаева обратилась к казахстанцам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: