Казахстанец стал чемпионом мира по вольной борьбе

Ризабек Айтмухан, выступающий за команду Казахстана по вольной борьбе, 27 октября стал победителем молодежного чемпионата мира в Тиране (Албания), сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Национальный олимпийский комитет РК, ему не было равных в весовой категории до 97 килограммов.





"Решающую схватку он провел против Махди Морафы из Ирана. Айтмухан выиграл ее со счетом 11:6. Отметим, что в прошлом году Ризабек стал лучшим на взрослом чемпионате мира в весе до 92 килограммов. В нынешнем сезоне он отметился "золотом" ЧМ среди спортсменов до 20 лет", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в Тиране он стал единственным казахстанцем, кому удалось попасть на пьедестал.

26 октября Ризабек Айтмухан пробился в финал молодежного чемпионата мира в Тиране. Он одержал победу в полуфинале весовой категории до 97 килограммов. Его соперником был Шамиль Гаджиалиев из России. Ризабек выиграл встречу со счетом 7:4.