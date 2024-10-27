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Казахстанец стал чемпионом мира по вольной борьбе

Казахстанец стал чемпионом мира по вольной борьбе , фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 01:07 Фото: olympic.kz
Ризабек Айтмухан, выступающий за команду Казахстана по вольной борьбе, 27 октября стал победителем молодежного чемпионата мира в Тиране (Албания), сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Национальный олимпийский комитет РК, ему не было равных в весовой категории до 97 килограммов.


"Решающую схватку он провел против Махди Морафы из Ирана. Айтмухан выиграл ее со счетом 11:6. Отметим, что в прошлом году Ризабек стал лучшим на взрослом чемпионате мира в весе до 92 килограммов. В нынешнем сезоне он отметился "золотом" ЧМ среди спортсменов до 20 лет", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в Тиране он стал единственным казахстанцем, кому удалось попасть на пьедестал.

26 октября Ризабек Айтмухан пробился в финал молодежного чемпионата мира в Тиране. Он одержал победу в полуфинале весовой категории до 97 килограммов. Его соперником был Шамиль Гаджиалиев из России. Ризабек выиграл встречу со счетом 7:4.

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