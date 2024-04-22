Второй год подряд в финале Кубка Англии пройдет дерби "Манчестеров"

"Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" встретятся в решающем матче Кубка Англии во второй раз подряд. В прошлом сезоне успех праздновали "горожане", сообщает Zakon.kz.

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Поединки стадии полуфиналов Кубка Англии прошли в минувшие выходные. Сначала "Сити" переиграл лондонский "Челси", благодаря единственному голу Бернардо Силву на 84-й минуте.

А затем "Юнайтед" в драматичном матче по пенальти вырвал победу у "Ковентри" – 4:2 (3:3 в основное время). Что интересно, "красные дьяволы" могли решить судьбу встречи за 90 минут отведенного времени, ведя по ходу со счетом 3:0. Однако "небесно-голубые" сумели догнать и отыграться. А в серии послематчевых пенальти удача повернулась к подопечным Эрика Тен Хага.

Таким образом, Кубок Англии второй год подряд разыграют два "Манчестера".

"Потрясающий матч, но и странный. Полностью контролировали игру на протяжении долгого времени, а в финальной части просто отдали преимущество. Но проявили стойкость и одержали победу в серии пенальти. Что произошло в последние 15 минут, следует похвалить "Ковентри". Я сказал игрокам придерживаться плана, был уверен, что мы победим. Также уверен, что у нас есть хорошие шансы выиграть будущий финал, хотя мы играем с лучшей командой в мире". Главный тренер "МЮ" Эрик Тен Хаг

В 2023 году финальная битва этих клубов завершилась успехом коллектива Хосепа Гвардиолы со счетом 2:1.

Здесь стоит подчеркнуть, что "МЮ" больше всех играл на решающей стадии Кубка Англии. К этому часу у "манкунианцев" – 22 финала, что считается рекордом. На один финал меньше имеет "Арсенал", но лондонская дружина выигрывала этот трофей 14 раз, а у "Юнайтед" – 12.

Решающий матч текущего розыгрыша Кубка Англии пройдет 25 мая на знаменитой арене "Уэмбли".