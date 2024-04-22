Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Второй год подряд в финале Кубка Англии пройдет дерби "Манчестеров"

Футбол Финал Кубок Англии, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2024 09:59 Фото: Instagram/manchesterunited
"Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" встретятся в решающем матче Кубка Англии во второй раз подряд. В прошлом сезоне успех праздновали "горожане", сообщает Zakon.kz.

Получите футболку с автографом Месси или Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

Поединки стадии полуфиналов Кубка Англии прошли в минувшие выходные. Сначала "Сити" переиграл лондонский "Челси", благодаря единственному голу Бернардо Силву на 84-й минуте.

А затем "Юнайтед" в драматичном матче по пенальти вырвал победу у "Ковентри" – 4:2 (3:3 в основное время). Что интересно, "красные дьяволы" могли решить судьбу встречи за 90 минут отведенного времени, ведя по ходу со счетом 3:0. Однако "небесно-голубые" сумели догнать и отыграться. А в серии послематчевых пенальти удача повернулась к подопечным Эрика Тен Хага.

Таким образом, Кубок Англии второй год подряд разыграют два "Манчестера".

"Потрясающий матч, но и странный. Полностью контролировали игру на протяжении долгого времени, а в финальной части просто отдали преимущество. Но проявили стойкость и одержали победу в серии пенальти. Что произошло в последние 15 минут, следует похвалить "Ковентри". Я сказал игрокам придерживаться плана, был уверен, что мы победим. Также уверен, что у нас есть хорошие шансы выиграть будущий финал, хотя мы играем с лучшей командой в мире".Главный тренер "МЮ" Эрик Тен Хаг

В 2023 году финальная битва этих клубов завершилась успехом коллектива Хосепа Гвардиолы со счетом 2:1.

Здесь стоит подчеркнуть, что "МЮ" больше всех играл на решающей стадии Кубка Англии. К этому часу у "манкунианцев" – 22 финала, что считается рекордом. На один финал меньше имеет "Арсенал", но лондонская дружина выигрывала этот трофей 14 раз, а у "Юнайтед" – 12.

Решающий матч текущего розыгрыша Кубка Англии пройдет 25 мая на знаменитой арене "Уэмбли".

Читайте также

Академическая гребля 2 золота ЧА-2024
Сборная Казахстана завоевала два "золота" на Кубке Азии – 2024 по академической гребле
Турнир
Чемпионы Нигерии и США по шахматам играли 60 часов подряд
Спорт
Зарплата известной баскетболистки оказалась меньше, чем у дебютанта NBA
Куандык Шынасилов
Манчестер Юнайтед Манчестер сити ФК Арсенал 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Урал
Уровень воды в реке Жайык в Атырау превысил 4 метра
Как медикова накажут за ненадлежащее исполнения обязанностей и суммы страховых выплат
Как медиков накажут за ненадлежащее исполнение своих обязанностей и каковы суммы страховых выплат
гроза
В Казахстане прогнозируют дождь с грозой на 22 апреля
Айжан Аймаганова, гособвинитель, обратилась к казахстанцам
Обвинитель по делу Бишимбаева обратилась к казахстанцам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: