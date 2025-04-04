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События

В семье сестры Шавката Рахмонова объявили о пополнении

В семье сестры Шавката Рахмонова объявили о пополнении, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2025 10:38 Фото: Instagram/sora_rakhmonova_
Сестра непобежденного казахстанского бойца полусреднего веса UFC Шавката Рахмонова – Сора – родила первенца. Радостным событием поделился ее муж, сообщает Zakon.kz.

Первыми кадрами с супругой и новорожденной дочерью депутат маслихата Алматинской области и мастер спорта по джиу-джитсу Нурсултан Орынбасаров поделился в своем Instagram сегодня ночью.

Радостной новостью счастливый отец поделился с общественностью, потому что хотел приумножить ее добрыми пожеланиями.

"В нашей семье зажглась одна звезда, благодаря которой я и моя половинка обрели самое почетное звание "Папа" и "Мама". У нас родилась дочь! Слава Аллаху! Спасибо моей золотой половинке Соре Рахмоновой! Тысяча благодарностей всем, кто поздравляет нас", – написал 4 апреля 2025 года Орынбасаров.

Подписчики Нурсултана с восторгом восприняли новость и продолжают поздравлять его и Сору с пополнением:

  • "Бауы берик болсын! Поздравляю! Очень рада за вас!"
  • "Какая прекрасная новость! Будущая чемпионка родилась!"
  • "Пусть моя сестренка Жулдыз станет чемпионкой, будет счастливой!"
  • "Поздравляю! Какая прекрасная новость! Пусть растет самой счастливой!"

Отметим, что сестра Шавката Рахмонова, так же как и знаменитый брат, пока никак не прокомментировала свой новый статус. Крайняя публикация в ее Instagram датируется 11 февраля.

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, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2025 10:38
Сестра Шавката Рахмонова получила должность в МЧС

О том, что Нурсултан Орынбасаров сделал предложение руки и сердца Соре Рахмоновой, стало известно в конце ноября 2023 года. Через некоторое время возлюбленные провели священный ритуал неке қию. Узату той (проводы невесты) прошел в начале декабря. Провожала невесту певица и заслуженный деятель Казахстана Мадина Садвакасова. Затем сестра Шавката Рахмонова делилась кадрами со свадьбы.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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