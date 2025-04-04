В семье сестры Шавката Рахмонова объявили о пополнении

Сестра непобежденного казахстанского бойца полусреднего веса UFC Шавката Рахмонова – Сора – родила первенца. Радостным событием поделился ее муж, сообщает Zakon.kz.

Первыми кадрами с супругой и новорожденной дочерью депутат маслихата Алматинской области и мастер спорта по джиу-джитсу Нурсултан Орынбасаров поделился в своем Instagram сегодня ночью.

Радостной новостью счастливый отец поделился с общественностью, потому что хотел приумножить ее добрыми пожеланиями.

"В нашей семье зажглась одна звезда, благодаря которой я и моя половинка обрели самое почетное звание "Папа" и "Мама". У нас родилась дочь! Слава Аллаху! Спасибо моей золотой половинке Соре Рахмоновой! Тысяча благодарностей всем, кто поздравляет нас", – написал 4 апреля 2025 года Орынбасаров.

Подписчики Нурсултана с восторгом восприняли новость и продолжают поздравлять его и Сору с пополнением:

"Бауы берик болсын! Поздравляю! Очень рада за вас!"

"Какая прекрасная новость! Будущая чемпионка родилась!"

"Пусть моя сестренка Жулдыз станет чемпионкой, будет счастливой!"

"Поздравляю! Какая прекрасная новость! Пусть растет самой счастливой!"

Отметим, что сестра Шавката Рахмонова, так же как и знаменитый брат, пока никак не прокомментировала свой новый статус. Крайняя публикация в ее Instagram датируется 11 февраля.

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О том, что Нурсултан Орынбасаров сделал предложение руки и сердца Соре Рахмоновой, стало известно в конце ноября 2023 года. Через некоторое время возлюбленные провели священный ритуал неке қию. Узату той (проводы невесты) прошел в начале декабря. Провожала невесту певица и заслуженный деятель Казахстана Мадина Садвакасова. Затем сестра Шавката Рахмонова делилась кадрами со свадьбы.