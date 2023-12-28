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Сестра Шавката Рахмонова получила награду лучшего студента-спортсмена

ММА Лучший студент Фото: Instagram/rakhmonova____
Cестра непобежденного казахстанского файтера Шавката Рахмонова Сора выиграла номинацию "Лучший спортсмен-студент" на официальной церемонии Национальной студенческой премии "Сункар-2023", сообщает Zakon.kz.

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Торжественное награждение прошло накануне в Казахской Академии спорта и туризма. Рахмонова является студенткой Карагандинского университета Казпотребсоюза.

ММА Лучший студент-спортсмен

Фото: Instagram/rakhmonova____

Награду Соре Рахмоновой вручил олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Юрий Мельниченко. 

Награждение Лучший студент-спортсмен

Фото: Instagram/wrestling_team.kazakhstan

Сора Рахмонова является трехкратным чемпионом мира по рукопашному бою, в сентябре 2023 года должна была дебютировать в самой престижной лиге смешанных единоборств – UFC. Но, травма помешала казахстанке сразиться c Эрнестой Карикайте (Литва).

А недавно спортсменка вышла замуж за Нурсултана Орынбасарова, депутата Алматинского областного маслихата и мастера спорта по джиу-джитсу.

К сожалению, ее знаменитый брат Шавкат Рахмонов не смог участвовать на ее торжествах, так как готовился к своему поединку в UFC 296. Утром 17 декабря "Номад" досрочно победил американца Стивена Томсона. 

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