Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Фанаты во время чемпионата Колумбии бросили нож в уругвайского футболиста

спорт, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2024 22:35 Фото: скриншот видео
21 апреля на матче чемпионата Колумбии против "Индепендьенте Медельин" в игрока "Атлетико Насьональ" Пабло Сепельини болельщики бросили нож, сообщает Zakon.kz.

Получите футболку с автографом Месси или Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

Как пишет портал noticiasregion23.com, Сепельини готовился подавать мяч с углового. В этот момент ему в голову с трибун болельщиков ФК "Мильонариос" прилетел нож. К счастью, удар пришелся рукояткой, а не лезвием. Спортсмен отделался небольшой раной и шишкой.

Администрация города заявила, что в данный момент устанавливает личность агрессора. Отмечается, что на матче присутствовало около 30 897 зрителей.

Читайте также

боец
У Шавката Рахмонова родилась дочь
Велоспорт Тур Турции Победа
Спринтер "Астаны" Кантер победил на втором этапе "Тура Турции – 2024"
Футбол Главный Ассистент Месси
Основным распасовщиком Месси стал Суарес
Елена Беляева
Колумбия 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дожди и похолодание вернутся в Казахстан
Дожди и похолодание вернутся в Казахстан
Урал
Уровень воды в реке Жайык в Атырау превысил 4 метра
Суд над Бишимбаевым – трансляция 22 апреля
Суд над Бишимбаевым – трансляция 22 апреля
Стал известен прогноз по пику половодья в ЗКО
Стал известен прогноз по пику половодья в ЗКО
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: