Фанаты во время чемпионата Колумбии бросили нож в уругвайского футболиста

21 апреля на матче чемпионата Колумбии против "Индепендьенте Медельин" в игрока "Атлетико Насьональ" Пабло Сепельини болельщики бросили нож, сообщает Zakon.kz.

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Как пишет портал noticiasregion23.com, Сепельини готовился подавать мяч с углового. В этот момент ему в голову с трибун болельщиков ФК "Мильонариос" прилетел нож. К счастью, удар пришелся рукояткой, а не лезвием. Спортсмен отделался небольшой раной и шишкой.

Colombia 🇨🇴| Impactan con una navaja al jugador uruguayo Pablo Cepellini en el clásico Medellín-Nacional. Por fortuna el golpe le provocó solo un chichón en la cabeza. pic.twitter.com/Q6c9vNAcKI — lavozderiobamba (@lavozderiobamba) April 22, 2024

Администрация города заявила, что в данный момент устанавливает личность агрессора. Отмечается, что на матче присутствовало около 30 897 зрителей.